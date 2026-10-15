River empata con Sarmiento en Junín y deja puntos valiosos en el camino

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Buenos Aires, 14 oct (EFE).- River Plate empató este miércoles 1-1 como visitante ante Sarmiento en Junín en un partido reprogramado de la undécima jornada del Torneo Clausura argentino.

Julián Contrera (m.15) puso en ventaja al ‘Verde’ de Junín y Gonzalo Montiel (m.71) estableció la igualdad.

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Con este resultado, River quedó noveno de la Zona B con 17 puntos, a cinco de los líderes Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, pero todavía fuera de los equipos que se clasifican a la fase final.

Por su parte, Sarmiento de Junín llegó a 20 unidades para quedar en la cuarta posición de su grupo.

El Torneo Clausura continuará este jueves con el comienzo de la decimocuarta fecha, que tendrá como atractivos los partidos Defensa y Justicia-Instituto, Boca Juniors-Talleres, Vélez-Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Atlético Tucumán-Rosario Central, Racing Club-Independiente, Estudiantes de La Plata-San Lorenzo y Belgrano-River Plate. EFE

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