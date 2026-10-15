3-0. El Mineiro golea al City y puede avanzar a final hasta con una derrota en Montevideo

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Río de Janeiro, 14 oct (EFE).- El Atlético Mineiro goleó este miércoles por 3-0 al Montevideo City Torque en el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana y, tras abrir una amplia ventaja en casa, podrá hacerse con un lugar en la final con un empate o incluso con una derrota por menos de tres goles de diferencia en su visita al conjunto uruguayo la próxima semana.

El conjunto brasileño fue el claro dominador del partido y, tras la anulación de dos goles por fuera de lugar, terminó el primer tiempo con la ventaja garantizada por los goles de Reinier y Bernard, sus principales atacantes. Thiago Borbas completó el marcador en el segundo tiempo.

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El Mineiro solo se perderá el juego decisivo de este año, que se disputará en la ciudad colombiana de Barranquilla el 21 de noviembre, si sufre una goleada en el partido de vuelta el próximo miércoles en el Estadio Centenario de Montevideo.

Por el contrario, el Montevideo City Torque, un debutante en semifinales de torneos continentales y la gran sorpresa del torneo este año, necesitará una victoria por más de tres goles de diferencia para avanzar a la final.

Pese al desafío, el City confía en mantener su invicto en casa en la Sudamericana, en la que suma siete victorias y un empate.

En la otra semifinal la ventaja la tiene el brasileño Vasco da Gama, que consiguió el martes una victoria a domicilio por 0-1 sobre el Boca Juniors argentino.

Incluso sin su principal jugador, el centrocampista internacional Fred, el Mineiro presionó desde el primer minuto a un City que jugó a defenderse, con cinco jugadores en la zaga y solo Salomón Rodríguez aislado en la punta, y que contó con los dedos sus jugadas de ataque.

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Con un juego de buen toque, el equipo comandado por el técnico argentino Eduardo Domínguez generó numerosas jugadas de peligro y llegó a anotar por intermedio de Renan Lodi y de Lyanco, pero sus goles fueron anulados por fuera de lugar.

Los uruguayos tan solo generaron una jugada peligrosa con un cabezazo de Salomón Rodríguez, que obligó al portero Gabriel Delfim a lucirse.

Los locales finalmente abrieron el marcador en el minuto 37 con un gol de Reinier, que remató dentro del área una asistencia de Victor Hugo tras una jugada creada por el argentino Tomás Cuello.

Cinco minutos después, Bernard amplió el marcador tras un contragolpe iniciado por Reinier.

El conjunto brasileño no cesó la presión en el segundo tiempo y el centrocampista colombiano Kevin Castaño llegó a generar algunas jugadas de peligro en los primeros minutos, pero sí desaceleró y prefirió administrar su ventaja.

El equipo uruguayo aprovechó para intentar reaccionar con un mayor dominio, pero pocas veces se acercó a la portería de Delfim y falló en las finalizaciones.

Con las salidas de Reinier y Bernard, los autores de los goles, el Mineiro desaceleró aún más, lo que no impidió que Thiago Borbas anotara el tercero a los 79 minutos tras rematar dentro del área un contragolpe.

- Ficha técnica:

3. Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Vitão (m.84, Vitor Hugo), Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo (m.62, Thiago Borbas); Bernard (m.76, Cissé), Tomás Cuello (m.84, Alan Minda) y Reinier (m.62, Igor Gomes).

Entrenador: Eduardo 'Barba' Domínguez.

0. Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Braian Lautaro Gutiérrez, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (m.79, Ezequiel Busquets), Pablo Siles (m.79, Diogo Guzmán), Gonzalo Montes, Esteban Obregón (m.81, Luka Andrade); y Salomón Rodríguez (m.88, Nahuel de Silva).

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Entrenador: Marcelo Méndez.

Goles: 1-0, m.37: Reinier. 2-0, m.42: Bernard. 3-0, m.79: Thiago Borbas.

Árbitro: el colombiano Carlos Betancur, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon Gallego, amonestó con amarilla a Siles, Vitão y Luka Andrade.

Incidencias: partido de ida por semifinales de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Arena MRV de la ciudad de Belo Horizonte ante 38.020 espectadores.