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Martín Ambrosini habla de su meta con San Martín en Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es que el equipo sea competitivo a lo largo de la temporada”

El nuevo preparador de las ‘santas’ va con pies de plomo. No se anima a postular al sexteto como candidato al título pese a los rimbombantes nombres que conforman su bloque

Martín Ambrosini desea que su equipo adopte una idea reconocible a lo largo de la nueva temporada. - Crédito: San Martín
Martín Ambrosini desea que su equipo adopte una idea reconocible a lo largo de la nueva temporada. - Crédito: San Martín
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La Universidad San Martín cuenta con un nuevo entrenador, cuya hoja de vida es más que notable. El argentino Martín Ambrosini estará a los mandos del club en el nuevo ejercicio de la Liga Peruana de Vóley y a puertas del arranque compartió sus sensaciones en una charla con Dosis de Vóleibol.

El equipo está en preparación, sabemos que llevamos poco tiempo juntos, pero apelamos a iniciar de la mejor forma el torneo”, dijo Ambrosini.

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San Martín confirmó a Martín Ambrosini como nuevo DT. (Usmp)
San Martín confirmó a Martín Ambrosini como nuevo DT. (Usmp)

Acerca de la meta que plantea para la USMP en el periodo venidero, que arrancará en los próximos días, el preparador señaló lo siguiente: “El objetivo es que el equipo sea competitivo a lo largo de la temporada, que mostremos un juego y que la gente se pueda sentir identificada”.

Por otro lado, al ser preguntado por su valoración inicial por lo observado en la entidad, dijo que “es un club ordenado, tiene una estructura importante para que podamos hacer nuestro trabajo, es fundamental para el desarrollo del equipo. Aspiramos a que todas las chicas que llegaron estén a la altura de las exigencias dentro del campo”.

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El enfrentamiento que marcará el inicio de la San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 será contra Circolo Sportivo Italiano, oponente que ha pasado por un sesudo análisis por parte de Martín Ambrosini.

Será un partido equilibrado, tienen una base sólida, tienen un gran entrenador. El primer partido siempre es duro, pero veremos de qué manera lo podemos llevar adelante”, cerró.

San Martín venció 3-2 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa de vóley 2026.
San Martín venció 3-2 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa de vóley 2026.

USMP con modificaciones

La Universidad San Martín apuesta el todo por el todo para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Después de haber quedo subcampeón en la anterior edición, por haber perdido la definición con Alianza Lima, se ha decidido a reformar sus bases con el único propósito de ir por el éxito.

El primer movimiento confirmado en las oficinas de Santa Anita llegó con la destitución de Guilherme Schmitz. Si bien hizo un curso notable, el simple hecho de no coronarse campeón desembocó en su marcha. Quien ocupará su lugar como entrenador será Martín Ambrosini.

Con un nuevo líder en la parcela técnica, se avanzó en la contratación de nuevas deportistas para reforzar al equipo. Una de las operaciones más llamativas se dio con el fichaje de Emily Zinger, quien aceptó retornar a la LPV tras una experiencia en España.

También la USMP llegó a un acuerdo para sumar a Yanlis Féliz y Meegan Hart, extricampeonas con Alianza Lima que no hallaron más espacio en La Victoria y optaron por trasladarse al elenco ‘santo’ en busca de mayor continuidad.

Paola Rivera en la presentación oficial en la 'Gala Santa 2026'.
Paola Rivera en la presentación oficial en la 'Gala Santa 2026'. Crédito: USMP Vóley

Con su plantel completo, conformado por voleibolistas de gran ritmo que lucharán por el titularato, la San Martín dio una pequeña muestra de su poderío al batir sin mayores complicaciones a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa.

Aunque los ‘santos’ cuentan con una estructura impecable, que se esforzará al máximo para pelear codo a codo por el título, pretenden ir con perfil bajo en la Liga Peruana de Vóley, evitando cualquier clase de ruido que atraiga la atención del resto.

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