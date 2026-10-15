Diputados de México avalan plan de ingresos para 2027, entre cuestionamientos por la deuda

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Ciudad de México, 14 oct (EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles la Ley de Ingresos de 2027, que prevé recursos por 10,6 billones de pesos (unos 590.916 millones de dólares), incluidos impuestos y financiamiento, entre críticas de la oposición por el endeudamiento autorizado para el próximo año.

El dictamen, impulsado por el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, recibió 331 votos a favor y 118 en contra, sin abstenciones, con apoyo del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), además de dos legisladores del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

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La previsión total supera en 442.804 millones de pesos (24.600 millones de dólares) la aprobada para 2026, un incremento real del 1,1 %.

Los impuestos aportarían 6,26 billones de pesos (casi 347.994 millones de dólares), casi un 59 % de los ingresos previstos, mientras que otros 1,48 billones (unos 82.220 millones de dólares) procederían de financiamiento.

La norma autoriza al Ejecutivo a contraer endeudamiento interno neto hasta por 1,7 billones de pesos (casi 94.444 millones de dólares) y deuda externa neta hasta por 13.500 millones de dólares.

La Ley de Ingresos del año próximo también supone límites específicos de contratación de deuda para la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El oficialismo defendió que las previsiones permiten sostener programas sociales y reforzar la recaudación sin crear impuestos generales nuevos; al tiempo que sus legisladores, como el morenista Daniel Murguía, destacaron la apuesta por combatir la evasión fiscal.

La oposición cuestionó, en cambio, que la deuda financie necesidades corrientes.

La diputada Patricia Flores, de MC, rechazó “pedir deuda sin amarrarla totalmente a la inversión”, mientras que el priista Jericó Abramo advirtió sobre el creciente costo de sus intereses.

Incluso el legislador Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, aliado del oficialismo, admitió que los ingresos previstos no bastan para todas las necesidades del país, aunque respaldó el dictamen.

Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció una propuesta para facilitar la regularización de deudas tributarias de pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante la eliminación de multas y recargos bajo determinadas condiciones.

Monreal vinculó esa propuesta con un compromiso de Sheinbaum acordado con empresarios en la víspera.

El cálculo oficial, con estos supuestos ingresos, supone un crecimiento del producto interior bruto de entre el 1,5 % y el 2,5 % en 2027.

El dictamen sigue la discusión de sus artículos reservados, tras más de dos horas de debate parlamentario, sin cambios previstos.

Una vez aprobado en su totalidad por los diputados, la iniciativa deberá pasar al Senado, que tiene hasta el 31 de octubre para su análisis y votación, previo a ser remitido al Ejecutivo para su publicación oficial. EFE