El ritual de los 'freebies', el fenómeno ARMY de los fans en Chile para el retorno de BTS

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Santiago de Chile, 14 oct (EFE).- Un llavero impreso en 3D, muchas 'photocards', caramelos y hasta un contrato de confidencialidad en sobre cerrado. En las afueras del Estadio Nacional en Santiago, infinitas manos se cruzaron este miércoles en el ritual de los 'freebies', una celebración comunitaria que se da antes del inicio de los conciertos de BTS.

La muestra de afecto y ternura son pequeños regalos autoproducidos que los fans de la banda surcoreana -el fandom autodenominado ARMY- se intercambian mientras hacen largas filas para ingresar al recital, que esta noche será el primero de tres fechas preparadas en la capital chilena como parte del Arirang World Tour.

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El septeto surcoreano formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook regresa a Chile luego de nueve años, tras reactivar la carrera de la banda luego de que cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Desde la madrugada, la fanaticada se congregó en las afueras del estadio, a la espera de la apertura de las puertas que ocurrió a las 16:30 hora local para un show programado a las 20:00 hora local (23:00 GMT) con un escenario de 360 grados en el centro del campo, un espectáculo de luces y 23 canciones, que se repetirá el viernes 16 y sábado 17.

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Para Pamela, de 25 años, se trata de un reencuentro con un sueño de infancia, según relató a EFE, porque "la última vez que vinieron yo estaba muy chica, en el liceo, y no me podía costear la entrada. Estoy demasiado emocionada, esta semana no he podido ni comer".

El espíritu del 'fandom' atraviesa edades y se extiende por todo Chile, Fancy Arteaga, tiene más de cuarenta y viajó cientos de kilómetros desde Arica a la capital, José, de 24, llegó desde Puerto Natales, en el extremo sur del país, en la Región de Magallanes.

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"En el avión no podía traer muchas cosas, pero ya nos regalaron el banner para el concierto y un par de 'freebies' con photocards", comentó a EFE José.

La experiencia de los regalos incluye a quienes no tienen boleto como Daniel Merino, quien mientras su novia asiste al recital, él se quedó afuera recolectando obsequios: "No pude entrar, pero ella sí y estoy feliz por ella. Estoy aportando mi granito de arena para conseguir 'freebies'; me dieron hasta un llaverito en 3D. El ambiente está hermoso".

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Los ARMY de la banda también organizan 'fan project', una o varias sorpresas que darán a los artistas. En Chile, uno de ellos, ocurrirá esta noche. Los asistentes llegaron con corazones amarillos -hechos con todo tipo de material- que levantarán cuando le canten cumpleaños a Jimin, uno de los integrantes que celebró sus 31 años el martes 13 de octubre.

Todo se organiza a través de grupos y redes sociales donde se despliegan las instrucciones, Agustina, de 16 años, aseguró a EFE estar lista para ese momento pues "nos preparamos para cantarle el cumpleaños en coreano, lo practicamos para que salga bien".

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Los fanáticos chilenos han integrado la cultura K-pop, hacen 'cosplay' (vistiéndose con atuendos que imitan a sus ídolos o el animé asiático) y hablan con naturalidad de los 'bias', un término en inglés que dentro de su mundo se usa para referirse a su integrante favorito del grupo.

Jin, el mayor del septeto surcoreano con 33 años, es el 'bias' de José, que tiene 19, y aseguró a EFE "estar nervioso" por el momento que vivirá en el recital, pero compartir con otros ARMY antes de ingresar atenuó su sensación.

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"Es como súper bonito, te sientes como en tu ambiente", afirmó.

María José Rey