Citlalli Hernández descarta ir por Cuauhtémoc y aclara cuál es su prioridad en Morena

La política mexicana Citlalli Hernández atiende a reporteros en la vía pública. (Redes Sociales)

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Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, descartó registrarse para competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027, aunque manifestó su disposición a dialogar con la militancia sobre la posibilidad de construir un consenso en torno a la candidatura.

La dirigente señaló que, por ahora, su prioridad es cumplir con las responsabilidades que tiene dentro del partido, particularmente la definición de coordinaciones territoriales, candidaturas y coaliciones electorales.

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No obstante, reconoció que su nombre ha sido propuesto por militantes y liderazgos de Morena como una alternativa para buscar la unidad interna en la demarcación.

Durante una entrevista en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, Hernández aclaró que no tiene interés en buscar una candidatura y que no ha dedicado tiempo a analizar esa posibilidad debido a las tareas que tiene pendientes.

La morenista prioriza su trabajo en la Comisión Nacional de Elecciones. | Twitter Citlalli Hernández

Citlalli Hernández no se registrará para competir por Cuauhtémoc en 2027

Al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones fue directa al descartar su participación en el registro interno para buscar la alcaldía.

La funcionaria explicó que conoce las propuestas de quienes consideran que podría convertirse en una figura capaz de reunir a los distintos grupos de Morena en Cuauhtémoc.

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Sin embargo, subrayó que esa posibilidad no responde a una iniciativa personal, sino a planteamientos de compañeros del partido.

Hernández también descartó separarse anticipadamente de su encargo para participar en el proceso interno, pues consideró prioritario concluir el trabajo que le fue encomendado.

Citlalli Hernández descartó buscar la alcaldía Cuauhtémoc y aseguró que primero cumplirá con su encargo dentro de Morena.

Señaló que dejar sus responsabilidades antes de tiempo sería irresponsable, particularmente por la cantidad de procesos electorales que debe atender la comisión que preside.

Morena busca un perfil de unidad para recuperar la alcaldía Cuauhtémoc

Aunque descartó registrarse, Hernández no cerró la puerta a conversar con la militancia sobre quién debería encabezar la candidatura de Morena en la demarcación.

Explicó que algunos compañeros la han buscado para plantearle la posibilidad de participar, pero hasta el momento no ha tenido oportunidad de sostener las conversaciones correspondientes.

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La dirigente indicó que estaría dispuesta a dialogar si de esos encuentros surge un acuerdo que permita definir un perfil de unidad, independientemente de si ella u otra persona resulta elegida.

Arturo Ávila figuraba entre los aspirantes de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a 2027. Crédito: Cuartoscuro

Para Hernández, el objetivo de fondo es encontrar una figura que consiga el respaldo de los distintos sectores del movimiento y tenga posibilidades de ganar la alcaldía.

Entre los perfiles que han manifestado interés en competir por la demarcación se encuentran el diputado federal Arturo Ávila, la senadora Cynthia López Castro, la entonces directora de SuperISSSTE, Dunia Ludlow, y la diputada local Diana Sánchez Barrios.

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Morena busca recuperar Cuauhtémoc después de perder la alcaldía en 2021 y no conseguir la victoria en 2024, cuando su candidata, Catalina Monreal, fue derrotada por Alessandra Rojo de la Vega.

¿Cuándo terminará Citlalli Hernández su trabajo en la Comisión de Elecciones?

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones explicó que tiene previsto concluir sus principales responsabilidades partidistas en diciembre, antes del inicio de las campañas electorales.

Citlalli Hernández prevé terminar su encargo en diciembre, antes del inicio de las campañas electorales. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Detalló que su labor incluye la organización y definición de distintos procesos internos, entre ellos las coordinaciones de Defensa de la Cuarta Transformación, así como los acuerdos relacionados con las coaliciones electorales.

Entre las tareas que mencionó se encuentran:

La definición de las coordinaciones territoriales de Morena .

La construcción de coaliciones para la contienda federal.

Los acuerdos electorales relacionados con las 17 gubernaturas .

La organización de los procesos vinculados con 30 congresos locales .

La definición de alianzas en las entidades y sus respectivos ayuntamientos.

Hernández sostuvo que su prioridad es completar estas actividades y dejar definidos los acuerdos necesarios antes del arranque de las campañas, como ocurrió en el proceso electoral de 2024.

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La candidatura de Morena en Cuauhtémoc sigue abierta al diálogo

La eventual participación de Citlalli Hernández se mantiene como un tema de discusión entre los grupos de Morena en la alcaldía, aunque su postura actual es no registrarse para competir.

La alcaldesa de Cuauhtémoc señala el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respectó a la actuación policial durante la marcha de la Gen Z. | Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

La dirigente reiteró que su disposición a colaborar con el partido no depende de ocupar una candidatura, sino de contribuir a los objetivos del movimiento desde la responsabilidad que le asignaron.

Por ello, antes de considerar otras posibilidades, prevé concentrarse en las tareas de la comisión y posteriormente conversar con quienes han planteado su nombre para la demarcación.

La definición de la candidatura será relevante para Morena, que busca recuperar el gobierno de Cuauhtémoc en 2027.