Infantino se disculpa ante Consejo de FIFA por 'FIFA Forward Enterprise' y lo da "por retirado definitivamente"

Guardar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disculpó este jueves ante el Consejo del organismo por la propuesta 'FIFA Forward Enterprise', destinada a vender a inversores privados participaciones de las Copas del Mundo, el cual dio "por retirado definitivamente".

El organismo, en un comunicado en su página web, indicó que el Consejo de la FIFA debatió esta propuesta, "que había suscitado críticas por parte de diversos sectores en los últimos meses", y que Infantino pidió "disculpas por los errores cometidos en la gestión y comunicación" de este iniciativa, y confirmó que "ha sido retirada definitivamente, sin posibilidad de que vuelva a presentarse bajo ninguna forma".

PUBLICIDAD

"El presidente de la FIFA subrayó que el objetivo era aumentar la inversión en el fútbol y canalizarla de manera más eficaz, siempre sujeta a la aprobación del Consejo de la FIFA y de las federaciones miembro", añadió.

Además, abogados externos informaron al Consejo sobre los antecedentes jurídicos del proyecto 'FFE'; aunque los detalles al respecto permanecen confidenciales debido a los procedimientos judiciales en curso en Estados Unidos.

"Hemos mantenido conversaciones sobre el proyecto 'FIFA Forward Enterprise', en las que todos han tenido la oportunidad de plantear preguntas y expresar sus puntos de vista", apuntó Gianni Infantino ante el Consejo, que acordó igualmente crear un grupo de trabajo, que incluirá a miembros de todas las confederaciones, para examinar en detalle el marco de gobernanza de la FIFA.

PUBLICIDAD

Por otro lado, tras la polémica decisión de la Comisión Disciplinaria de dejar en suspenso el partido de sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun en el pasado Mundial y permitirle así jugar los octavos de final contra Bélgica, se acordó que la Comisión Jurídica de la FIFA "lleve a cabo una revisión de los procedimientos disciplinarios de la organización", cuyos resultados se presentarán en la próxima reunión del Consejo en diciembre.

Además, "tras los resultados comerciales excepcionales y sin precedentes" de la pasada Copa del Mundo, la administración de la FIFA presentó al Consejo una iniciativa denominada 'Programa de Solidaridad con el Excedente de la FIFA', que contempla usar una parte de las reservas de la organización para más que duplicar la financiación prevista para el periodo 2027-2030, elevándola a 6.350 millones de dólares (más de 5.600 millones de euros)

PUBLICIDAD

Basándose en una previsión de excedente, "aún no auditada", de entre 5200 y 5600 millones de dólares (cerca de 5.000 millones de euros) para el ciclo 2023-2026, y en cumplimiento del requisito estatutario de equilibrar los ingresos y los gastos a lo largo del ciclo cuatrienal, la administración de la FIFA propuso mantener unas reservas de 1.700 millones de dólares (1.500 millones de euros) para hacer frente a imprevistos.

Las asignaciones para cada federación miembro de la FIFA alcanzarán los 25 millones de dólares (más de 22 millones de euros), mientras que las partidas destinadas a las confederaciones, asociaciones zonales o regionales y otras partes interesadas supondrán un aumento significativo respecto a lo estipulado en el programa 'Forward 4.0'. "Los criterios de distribución estarán vinculados al desarrollo del fútbol femenino y juvenil, a proyectos futbolísticos a largo plazo y a la infraestructura deportiva", recordó el organismo.

PUBLICIDAD

El plan, que abarca los requisitos de elegibilidad, solicitud, aprobación, desembolso, control y auditoría, será ultimado por los comités pertinentes de la FIFA y, posteriormente, por su Consejo en su próxima reunión de diciembre, aunque, advirtió el ente rector del fútbol mundial, que todo ello quedará sujeto a la aprobación de su 77 Congreso previsto para marzo de 2027.

"Como se ha dicho en muchas ocasiones desde 2016, el dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 federaciones miembro. La propuesta de aumentar la inversión en todas las federaciones miembro, confederaciones y otras partes interesadas hasta alcanzar los 6.350 millones de dólares (más de 5.600 millones de euros) tiene como objetivo reforzar nuestro firme compromiso de seguir apoyando el desarrollo del fútbol y el acceso a este a escala mundial, gracias a los excelentes resultados financieros del Mundial", expresó Infantino.

PUBLICIDAD

El presidente del organismo recalcó que desde que asumió la presidencia han pasado de destinar "un millón de dólares a 25 millones por cada federación miembro, en todo el mundo", y agradeció "a todos aquellos que, en los últimos meses, han aportado sugerencias sobre la distribución de los fondos de la FIFA". "Debemos mirar hacia el futuro con espíritu de unidad y velando siempre por los mejores intereses del fútbol", sentenció.