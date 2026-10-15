El Teatro Real de Madrid celebra su consolidación internacional en su quinta gira en EEUU

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Nueva York, 15 oct (EFE).- El Teatro Real de Madrid celebró este jueves su "consolidación" internacional con su quinta gira en Estados Unidos, que por primera vez trasciende la ciudad de Nueva York, y señaló la "respuesta excelente" de sus patrocinadores y el "crecimiento en ventas" fruto de su acogida por la sociedad estadounidense.

Así lo afirmaron los responsables de la institución española en una rueda de prensa en el edificio David Geffen Hall del complejo cultural Lincoln Center, donde esta noche la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la batuta del director musical Gustavo Gimeno, interpretará el programa 'Fire, Guitar, Legend' (Fuego, guitarra y leyenda).

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Tras el concierto en Nueva York, el Teatro Real debutará en el Adrienne Arsht Center de Miami, el 17 de octubre, y clausurará el tour estadounidense con un recital en la Biblioteca del Congreso, en Washington, el 19 de octubre.

Tanto el presidente de la institución, Gregorio Marañón, como el director general, Ignacio García-Belenguer, aplaudieron hoy la "consolidación" de la internacionalización iniciada hace cinco años con su debut en Nueva York, que hoy se repite con todas las entradas vendidas y perspectivas de seguir expandiéndose.

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"Nos sentimos ya sólidos, seguros de cómo se está desarrollando el proyecto, y nos parecía lógico que debíamos ampliarlo a otras ciudades como Miami y de Washington, con la grandísima satisfacción de que está todo vendido", sostuvo García-Belenguer, que atribuyó el hito al trabajo de su equipo y su "excelente programa artístico".

El director general señaló que el proyecto internacional en EE.UU. nació "con vocación de permanencia", y adelantó que tiene "cerradas las fechas de los próximos tres años". "No es solamente ir una vez, el objetivo es consolidar lo que vayamos haciendo. Estamos convencidos de que Miami es el primer año y va a ser el primero de otros cinco", apostilló.

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En ese sentido, destacó la "solidez" financiera de Teatro Real y la "excelente respuesta de los patrocinadores, que han ido evolucionando": por ejemplo, las empresas españolas apoyan a la institución a través de su filial estadounidense, lo que ha ayudado a darse a conocer.

"Ese tránsito era importante para que no fuera solo un público español y nos incorporásemos a la sociedad americana. También hemos notado un crecimiento en las ventas. Al final hacemos todo esto por difundir la música, la ópera, la cultura... y el hecho de que en estos dos conciertos esté todo vendido es satisfactorio", detalló.

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Sobre su acogida en EE.UU., el director artístico, Joan Matabosch, destacó que el Teatro Real intenta combinar "música española importante" con "obras que son una novedad", y elige solistas que tienen "sentido" en el escaparate global de Nueva York, como la soprano guatemalteca Adriana González, que se presenta esta noche.

El programa en Nueva York y Miami incluirá 'El amor brujo' y las 'Siete canciones populares españolas', de Manuel de Falla (1876-1946), el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo (1901-1999), y 'Scheherezade, Op. 35', de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908).

En Washington, con motivo del 250 aniversario de la Independencia de EE.UU., habrá un recital del Cuarteto de Solistas de la Orquesta Titular, integrado por Gergana Gergova y Margarita Sikoeva en los violines, Olga González en la viola y Dragos Balan en el violonchelo.

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Coincidiendo con la gira, la institución ensaya una nueva producción de 'Las bodas de Fígaro' de Mozart coproducida con el Metropolitan Opera House, con el que tiene una "colaboración muy estrecha", y donde se estrenará posteriormente.

El Teatro Real planea además en China tres conciertos con su Orquesta Titular, el 23 y el 24 de noviembre en Pekín y el 27 en Shanghái; y viajará a la India el 10 y 11 de diciembre, posiblemente a Bombay y Nueva Delhi, para dos conciertos enmarcados en su proyecto de flamenco, indicó el director general. EFE

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(foto)