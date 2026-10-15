Al Jazeera tilda de "atentado" contra la libertad de prensa el espionaje a sus periodistas

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Manama, 15 oct (EFE).- La Red de Medios de Al Jazeera condenó este jueves el uso de programas espía contra los dispositivos de sus empleados, tal como reveló una investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y lo calificó de "atentado contra la libertad de prensa".

La cadena catarí aseguró en un comunicado que "colaboró ​​voluntariamente con los investigadores, una colaboración que, según el informe, ayudó a verificar estos ataques y a documentarlos públicamente".

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Al Jazeera añadió que "sigue tomando las medidas oportunas para proteger a su personal y a sus sistemas" y afirmó que "atacar a periodistas constituye un atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada".

Asimismo, exigió "que los responsables rindan cuentas".

Citizen Lab, centro canadiense especializado en el análisis del espionaje digital, la vigilancia gubernamental y las amenazas tecnológicas, aseguró que es la primera confirmación técnica de ataques con programas espía mercenarios distribuidos mediante anuncios digitales y ejecutados sin intervención del usuario, una técnica conocida como 'zero-click'.

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Los investigadores determinaron con "alta confianza" que al menos 45 dispositivos de Al Jazeera fueron atacados e infectados en 2024 y 2025 con tecnología de Candiru, una empresa israelí de espionaje informático.

La operación utilizó la plataforma publicitaria de otra compañía israelí, Discover-Tech, que, según Citizen Lab, actuaba como intermediaria entre empresas de espionaje y el sector de la publicidad digital.

El sistema, bautizado como "AdFection", aprovecha las subastas automáticas que determinan qué anuncios aparecen en páginas web y aplicaciones.EFE