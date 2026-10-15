Las autoridades de Argelia detienen a 10 personas en posesión de 110 kilos de cocaína

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Túnez, 15 oct (EFE).- Las autoridades de Argelia desmantelaron una "red criminal organizada" dedicada al narcotráfico, con la detención de 10 personas a las que se les incautaron 110 kilos de cocaína, informó este jueves la Policía del país magrebí en un comunicado.

La operación antinarcóticos fue llevada a cabo simultáneamente en Tamanrasset (sur) y en In Salah (centro), con la colaboración entre servicios operativos especiales de Seguridad Nacional y la Brigada de Investigación e Intervención (BRI).

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En el sur del país fueron detenidos ocho hombres en posesión de 82 kilos de cocaína, mientras que en la zona centro fueron arrestados otros dos que tenían en su poder 28 kilos de la misma droga "de alta pureza".

Además, durante el operativo se incautaron cuatro vehículos y una motocicleta "que estaban siendo utilizados para desarrollar actividades criminales", según la fuente.

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades competentes para responder por los delitos de narcotráfico y "formación y adhesión" a estructuras criminales.

El pasado junio, el Ejército argelino incineró casi 18.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas 1.000 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de unos 50.500 millones de dinares argelinos (333,28 millones de euros), informó entonces el Ministerio de la Defensa Nacional.

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Para combatir el consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, Argelia adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos. EFE