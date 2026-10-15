Líbano revoca la licencia a uno de los mayores bancos de Irán ante la presión estadounidense

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El banco central de Líbano ha retirado la autorización para operar a la entidad financiera iraní Bank Saderat, uno de los mayores bancos comerciales del país asiático, en un momento marcado por la ofensiva económica de Estados Unidos sobre la República Islámica de Irán con la que busca ahogar todos sus vínculos comerciales.

El gobernador de la entidad libanesa, Karim Souaid, ha destacado que la medida busca "enviar una señal clara al exterior de que estamos decididos a proteger nuestro sector bancario frente a cualquier entidad que pueda suponer un riesgo de contaminación", según declaraciones a Bloomberg en los márgenes de la reuniones FMI en Bangkok (Tailandia).

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Estados Unidos inició a finales de agosto una ofensiva comercial contra Irán, denominada 'Paria Económico', bajo la que busca aislar completamente a la economía iraní y ya ha impuesto varias sanciones a entidades financieras que todavía mantenían lazos con el país asiático.

De esta manera, Líbano sigue los pasos de países como Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU) que también han endurecido las restricciones al sistema financiero iraní.

"Observamos que otras economías más grandes y sólidas, como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, han atendido estas peticiones para preservar la relación de sus propios bancos con el sistema financiero internacional. Líbano no puede permitirse correr un riesgo semejante", ha sostenido el banquero central.

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En concreto, Souaid ha señalado que busca la salida de Líbano de la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y "limpiar su economía de cualquier fondo ilegal, ilícito o vinculado al lavado de dinero".

Bank Saderat se trata una de las instituciones financieras comerciales más veteranas de Irán y mantiene presencia en el exterior a través de diversas sucursales. Hace un mes, el Gobierno británico informó de que denegaría cualquier nueva solicitud de licencia presentada por bancos iraníes sancionados por Washington, una medida que afecta también a Saderat, cuya sede en Londres se encuentra en la City, muy cerca del Banco de Inglaterra.

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