Ericsson gana un 46% menos hasta septiembre por costes de reestructuración

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El fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.740 millones de coronas suecas (961 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa una caída del 45,9% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del año pasado, según ha informado la multinacional.

El resultado de Ericsson hasta septiembre refleja el impacto negativo extraordinario de 5.262 millones de coronas (471 millones de euros) por costes de reestructuración, una cifra muy superior a los 1.240 millones de coronas (111 millones de euros) anotados por la compañía por la misma razón en los nueve primeros meses de 2025.

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Las ventas netas de la multinacional escandinava entre enero y septiembre sumaron 161.500 millones de coronas suecas (14.455 millones de euros), una cifra un 3,5% inferior a la facturación de Ericsson en los nueve primeros meses de 2025.

En concreto, el negocio de redes de la compañía sueca ingresó 104.680 millones de coronas (9.369 millones de euros), un 2% menos; mientras que el área de servicios en la nube y software recortó un 1% sus ventas, hasta 42.394 millones de coronas (3.794 millones de euros); y los ingresos del negocio de empresas disminuyeron un 20%, hasta 13.219 millones de coronas (1.183 millones de euros).

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Solo en el tercer trimestre de 2026, la multinacional escandinava logró un beneficio neto atribuido de 5.806 millones de coronas (520 millones de euros), un 47,9% por debajo del resultado correspondiente al mismo intervalo de 2025, aunque las ventas netas aumentaron un 5,7%, hasta 59.478 millones de coronas (5.323 millones de euros).

"Ericsson está bien posicionada y ya estamos viendo las mejoras en la eficiencia gracias a las funcionalidades con IA de nuestra cartera, que se están implementando en las redes de nuestros clientes", ha declarado Per Narvinger, presidente y consejero delegado de Ericsson.

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De cara al futuro, el ejecutivo ha destacado la estabilidad del mercado de RAN, mientras que persiste la incertidumbre geopolítica y "los costes de los componentes representan un obstáculo para el margen bruto el próximo año".

REORGANIZACIÓN.

Por otro lado, Ericsson ha anunciado también cambios en su estructura operativa y equipo directivo con el objetivo de crear una estructura que potencie al máximo las capacidades de I+D, con un mayor enfoque en las necesidades del cliente y la optimización de costes.

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De este modo, a partir del 1 de enero de 2027, se creará una nueva región de mercado, Asia-Pacífico (APAC), que integrará las actuales regiones de mercado del Noreste y Sudeste Asiático, Oceanía e India, lo que permitirá a Ericsson operar con mayor eficacia en toda la región, manteniendo un fuerte enfoque en cada país y cliente.

La región de mercado APAC estará dirigida por Patrick Johansson, actual director de la región de mercado de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), por lo que se abrirá un proceso de selección para nombrar al nuevo director de la región EMEA.

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Asimismo, la compañía sueca ha decidido transferir la cartera de Área de Negocio de Soluciones Inalámbricas Empresariales (BEWS) a las divisiones de Ericsson mejor posicionadas para escalar cada actividad, capturar sinergias y aprovechar mejor las capacidades de I+D.

El CEO de Ericsson ha comentado que esta simplificación de la estructura operativa de la empresa fortalecerá su enfoque en el cliente e impulsará una mayor eficiencia a largo plazo, permitiendo a la compañía actuar con mayor rapidez, mejorar la rendición de cuentas y brindar un mejor soporte a los clientes en un mercado cambiante.

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