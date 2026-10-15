China avisa de que responderá a nuevas medidas comerciales que perjudiquen sus intereses

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Pekín, 15 oct (EFE).- China advirtió este jueves de que responderá de manera "firme y necesaria" si otras economías adoptan medidas comerciales que dañen sus intereses bajo el argumento del exceso de capacidad productiva, en el mismo día en que los líderes europeos examinarán el reciente acuerdo comercial alcanzado con Pekín.

El portavoz del Ministerio chino de Comercio, He Yadong, reiteró en la rueda de prensa semanal del departamento su "oposición" a que determinados países "politicen" las cuestiones económicas y comerciales y recurran al "supuesto exceso de capacidad" para aplicar medidas "proteccionistas".

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"Si las economías pertinentes utilizan esto como pretexto para adoptar medidas que perjudiquen los intereses chinos, China responderá de manera firme y necesaria", aseguró.

Sus declaraciones se producen mientras los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen este jueves y viernes en Bruselas, donde abordarán los resultados de la reciente visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y propuestas para reforzar los instrumentos de defensa comercial del bloque.

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Sobre el entendimiento alcanzado en materia de vehículos híbridos, He insistió en que se trata de un acuerdo "recíproco y mutuamente beneficioso", basado en el respeto a los hechos, la no discriminación y el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El portavoz aseguró que el consenso "protege los intereses de las empresas chinas" y contribuye a "evitar una escalada de las fricciones comerciales".

Preguntado por los detalles de su aplicación, incluido el posible establecimiento de cuotas de exportación y su distribución entre fabricantes chinos, He evitó concretar el mecanismo y señaló que ambas partes seguirán manteniendo contactos y que Pekín escuchará las opiniones del sector de manera "abierta y transparente".

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Según Bruselas, el entendimiento incluye limitar inicialmente a 350.000 unidades anuales las importaciones de híbridos chinos, frente a una proyección de unas 800.000 unidades para finales de 2026.

En cuanto a las tierras raras, He reiteró la disposición china a facilitar las licencias de exportación destinadas a la UE, pero pidió a Bruselas que actúe de manera recíproca con las autorizaciones de productos de doble uso dirigidos a China.

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El acuerdo comercial también prevé rebajas arancelarias chinas para determinados productos europeos, entre ellos el aceite de oliva, y nuevos mecanismos de diálogo sobre controles de exportación.

El Consejo Europeo abordará asimismo las propuestas de Alemania y Francia para dotar a la UE de instrumentos de reacción más rápidos frente a prácticas comerciales desleales, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtiera el miércoles de que Europa no permanecerá "de brazos cruzados" ante estas prácticas. EFE

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