María Zurita se rinde orgullosa a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía: "Dos mujeres de bandera"

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Poco dada a los eventos multitudinarios, María Zurita no se ha querido perder sin embargo este miércoles la fiesta con la que la firma de moda Martín Alcalde ha celebrado su décimo aniversario con una exclusiva fiesta a la que han asistido entre otros rostros conocidos Mariló Montero, Eugenia Osborne, Andrea Pascual, Tomás Páramo, Marta Pombo, o Miriam Giovanelli.

Una cita muy especial en la que la hija de la infanta Margarita ha revelado con una gran sonrisa que su hijo Carlitos está "creciendo más rápido de lo que yo pensaba. Ya tiene 8 años, casi 9, y a apuntarse a la Primera Comunión y muy nerviosa con eso". Un acontecimiento para su familia al que todo apunta que podría asistir el Rey Juan Carlos, padrino del pequeño, que como ha confirmado su sobrina está a punto de aterrizar en Sanxenxo en una nueva visita a nuestro país para participar en las regatas que se van a disputar este fin de semana al timón de 'El Bribón': "Este fin de semana no vamos a poder ir, pero estuvimos hace tres semanas. Así que nada, muy bien" ha explicado, asegurando que el Emérito se encuentra "muy bien, divino".

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Además, y aunque no suele hablar de la maravillosa relación que mantiene con su primo el Rey Felipe VI, y con la Reina Letizia, no ha dudado en dar su opinión sobre la Princesa Leonor y la Infanta Sofía tras su aplaudida reaparición en compañía de sus padres durante el desfile de las Fuerzas Armadas el pasado 12 de octubre. "Las vi estupendas, divinas. Dos mujeres de bandera, aprovechando el desfile. Así que yo lo vi en la tele, que se ve divinamente. Gracias" ha expresado sin ocultar su orgullo.