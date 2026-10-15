Agencias

El PIB del Reino Unido moderó su crecimiento en agosto al 0,1%

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El Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,1% en agosto en comparación con el mes anterior, cuando la actividad creció un 0,4%, mientras que en términos interanuales el crecimiento fue del 2,1%, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En el octavo mes de 2026, el sector servicios se estancó, al tiempo que el sector manufacturero creció un 0,8%, mientras que el sector servicios se estancó y la construcción experimentó una caída del 0,2%.

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De tal manera, se estima que el PIB real creció un 0,7% en los tres meses hasta agosto, en comparación con el 0,5% en el trimestre finalizado en julio.

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