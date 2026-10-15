El brent cae a última hora por debajo de los 106 dólares y cierra a 105,92 el barril

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Londres, 15 oct (EFE).- El precio del barril de brent cayó este jueves levemente por debajo de los 106 dólares por barril, barrera que había superado durante varias horas al día, y cerró a 105,92 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cayó así 14 centavos de dólar en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando terminó en 106,06 dólares.

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En la víspera, el brent subió de forma moderada, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones en la región de Oriente Próximo.

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron nuevos ataques en Arabia Saudí contra un edificio y una refinería de la compañía petrolera saudí Aramco y contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, su capital.

Además, la Autoridad Marítima Portuaria de Singapur confirmó que un portacontenedores con bandera de este país asiático se hundió en el estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por proyectiles el martes, y que otro buque similar sufrió daños en otro ataque.

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Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó de que si Irán logra construir armas nucleares podría atacar a Oriente Medio y a la costa oeste de EE.UU. y tachó a sus líderes de "gente loca".

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha estimado que la demanda mundial de petróleo caerá en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) interanuales en el cuarto trimestre de 2026 y en 2,6 mb/d en el conjunto del año, a medida que la guerra con Irán restringe la disponibilidad de combustibles, dispara los precios y deteriora las perspectivas económicas. EFE

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