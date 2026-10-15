Viernes 16 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 15 oct (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la UE celebran la segunda jornada de una cumbre, en la que abordan el apoyo a Ucrania ante la escalada de ataques rusos, las tensiones comerciales con China y la instrumentalización de las crisis migratorias, entre otros temas.

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Bruselas.- Rueda de prensa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la cumbre de los líderes de la Unión Europea.

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Roma.- El papa León XIV prosigue su recuperación postoperatoria tras la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, desde donde ha reanudado parte de su actividad laboral.

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Tirana.- La tensión se mantiene este viernes en Albania, donde los estudiantes llevan días protagonizando las protestas más violentas desde que el pasado mayo arrancara un movimiento de denuncia de la corrupción y de exigencia de más transparencia al Gobierno socialista de Edi Rama.

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La Paz.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, realiza una visita oficial a Bolivia, que supone un hito en la compleja relación bilateral entre ambos países que ha estado marcada sobre todo por la centenaria reclamación marítima boliviana.

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Juiz de Fora (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra un mitin en la ciudad de Juiz de Fora, ubicada en Minas Gerais, segundo colegio electoral del país y considerado clave para ganar las elecciones.

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Nueva Delhi.- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido popularmente como las "Cucarachas", tiene programado volver a las calles de Nueva Delhi para protestar por el reciente encarcelamiento de dos de sus principales líderes y exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

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Río de Janeiro (Brasil).- El candidato opositor Flávio Bolsonaro concede una entrevista a la TV Globo, la de mayor audiencia en el país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

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Des Moines (EEUU)-. Iowa, un estado estadounidense de tradición republicana y marcado carácter agrícola, se ha convertido en uno de los escenarios decisivos de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que «el voto rural está cada vez más cerca de los demócratas», advierte el director del sindicato estatal de granjeros.

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Ciudad de Panamá.- Se cumple una semana del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó Panamá, causando un muerto, cerca de una treintena de heridos y miles de damnificados y estructuras dañadas.

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Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional presenta el informe económico regional sobre Europa con motivo de su reunión anual con el Banco Mundial en Bangkok.

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Bangkok.- Nigel Chalk, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Departmento del Hemisferio Occidental habla con EFE sobre los retos de la región bajo su mandato en cuanto a los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio.

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Bangkok.- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, conversan sobre las fuerzas que están transformando la economía global.

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Bangkok.- El cofundador de Anthropic, Jack Clark, participa en un coloquio en las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok sobre riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial (IA), después de que su propia compañía alertara sobre la posibilidad de que la tecnología se escape del control humano.

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Ereván.- Armenia acoge la cumbre de líderes de la Conferencia de las Partes sobre la biodiversidad COP17.

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Ciudad de México.- Médicos Sin Fronteras (MSF) presenta en México la campaña 'El trauma habla a través del cuerpo', una iniciativa multimedia que busca visibilizar las consecuencias de la violencia extrema y la necesidad de garantizar atención a quienes sobreviven a ella.

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París.- Entrega del premio Lumière a los cineastas estadounidenses Joel y Ethan Coen, en el marco del Festival Lumière. Los hermanos, autores de películas como Fargo, El gran Lebowski y No es país para viejos, recibirán este galardón que distingue cada año a grandes figuras del cine mundial. La ceremonia contará con invitados y música, y estará seguida de la proyección de una de sus películas.

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Ciudad de México.- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el mayor de México, celebra su vigesimocuarta edición con una gala inaugural en la que se presenta la película ‘Campeón gabacho’, del mexicano Jonás Cuarón, con la presencia del director y de su padre, el reconocido cineasta Alfonso Cuarón.

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Berlín.- El doble español Joel Abadal lleva 17 años en la industria del cine, donde comenzó de niño en la película de zombies 'REC3', de Paco Plaza, y desde entonces ha seguido desarrollando su carrera como doble de acción hasta encarnar a Brad Pitt en 'El corazón de la bestia', de David Ayer, "un sueño hecho realidad", según dijo en una entrevista a EFE.

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Nueva York (EEUU).- Fujifilm inaugura en el Lower East Side de Nueva York FUJIKINA 2026, un festival dedicado a celebrar los 200 años de la fotografía con exposiciones, charlas, talleres y recorridos fotográficos

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París.- La lujosa joyería Chaumet de París abre las puertas de su casa hasta domingo para mostrar a los visitantes el proceso creativo para conocer como son creadas sus tiaras.

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rci/EFETV

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