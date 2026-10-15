El Festival de Morelia prepara su edición más mexicana con Guillermo del Toro y Cuarón

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Ciudad de México, 15 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), uno de los encuentros cinematográficos más importantes de México, inaugurará mañana su 24ª edición, que destacará por ser una de las más mexicanas de su historia, con la presencia de referentes del cine nacional como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Diego Luna y Gael García Bernal.

Los protagonistas desfilarán por el centro histórico de Morelia, oeste de México, con una faceta distinta a la que han mostrado en el festival: Cuarón como productor de la película de su hijo, Jonás, 'Campeón gabacho', y Guillermo del Toro presentará una versión restaurada de 'El laberinto del fauno', por el 20 aniversario de su estreno.

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Cuarón y Del Toro también recibirán la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un destacado reconocimiento otorgado por la institución que ha sido entregado a figuras como Francis Ford Coppola, Juliette Binoche o Willem Dafoe.

Los actores mexicanos García Bernal y Luna acudirán al certamen en calidad de directores. El primero exhibirá su tercer filme, 'Hombre al agua', y Luna competirá en la selección oficial del FICM con 'Ceniza en la boca', en la categoría de Largometraje Mexicano, cuyo jurado estará presidido por el director español nominado al Óscar Juan Antonio Bayona.

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La programación se desarrollará del 16 al 25 de octubre y arrancará con la función inaugural de 'Campeón gabacho' en el Teatro Mariano Matamoros, a la que asistirán Jonás y Alfonso Cuarón, así como parte del elenco, integrado por Juan Daniel García Treviño, Leslie Grace y el cantautor panameño Rubén Blades, aunque no se ha confirmado la presencia de este último.

El FICM contará con un catálogo de estrenos nacionales en el que sobresalen los documentales 'Marcos. Otro mundo es posible', del periodista y director Diego Enrique Osorno y 'Mujer santuario', cuya presentación estará a cargo del actor Demián Bichir.

Entre los invitados internacionales destaca el director estadounidense James Gray, quien presentará 'Paper Tiger', una de las películas nominadas a la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes, donde ganó 'Fjord', del rumano Cristian Mungiu, que se estrenará en México durante el FICM.

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También resalta la visita del austriaco Markus Schleinzer, por 'Rose', el estadounidense Marc Turtletaub y el actor chileno Luis Gnecco, por 'Borges and Me' o de la cineasta estadounidense-brasileña Beth de Araújo, por 'Josephine'.

Como cada año, el festival contará con estrenos internacionales en los que se incluye a talento mexicano, como es el caso de la película 'Killing Castro', protagonizada por Diego Boneta, o 'Club Kid', largometraje en el que participa Diego Calva.

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A la lista se incluyen títulos que aspiran al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional como 'La bola negra', de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Tierra de mi padre', del polaco Paweł Pawlikowski, 'Cobarde', del belga Lukas Dhont, entre otras.

La selección oficial de este año reúne 96 películas: 8 trabajos en la Sección Michoacana, 64 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano, 12 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 12 cintas en la Sección de Largometraje mexicano.

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De esta última categoría sobresale '6 meses en el edificio rosa con azul', de Bruno Santamaría Razo; 'La cazadora', de Suzanne Andrews Correa; 'Ceniza en la boca', de Diego Luna; 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar; 'Lo demás es ruido', de Nicolás Pereda; 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso; 'Salón de belleza', de Nathalia Acevedo y 'Nosotros', de Joaquín Ruano.

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