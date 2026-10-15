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El Rey destaca la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores

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El rey Felipe VI ha destacado este jueves la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores en la cena literaria del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela, que se celebra en el Pabellón 1 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En una intervención al inicio del acto, el Rey ha recordado que el expresidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Manuel Lara, creó el premio en 1952 para fomentar la lectura en España y ofrecer a los escritores "mejores condiciones para desarrollar su vocación".

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También ha destacado el "récord" de participación de esta 75 edición, en la que se han presentado 1.424 obras originales de todo el mundo: "La Reina y yo queremos felicitar al Grupo Planeta por estos 75 años de compromiso con los escritores y lectores".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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