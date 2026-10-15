EEUU impone sanciones a más de 20 personas y empresas por su vinculación con Irán

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El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra 16 personas y diez empresas, entre ellas casas de cambio y entidades bancarias, en el marco de la campaña de presión económica lanzada por la Administración Trump contra el país centroasiático.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha aplicado la medida a cinco mujeres y once hombres, todos de nacionalidad iraní, así como a un total de once empresas, todas con sede en Teherán a excepción de una registrada en Hong Kong y el Banco Internacional de Desarrollo para la Inversión y las Finanzas, en Bagdad.

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Así, entre las nueve compañías iraníes, figuran en esta 'lista negra' de Washington dos entidades bancarias, dos casas de cambio y una empresa de suministro de energía.

Por otra parte, el Tesoro ha emitido una "alerta" sobre "abusos por parte del régimen iraní de las redes de caridad religiosa, incluido el desvío de los diezmos religiosos, o 'khums'", solicitando así las instituciones financieras que denuncien en estos casos.

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"Se sabe que el régimen iraní se aprovecha de organizaciones aparentemente religiosas en Irán y en los países vecinos para enriquecer a sus élites, financiar la represión del pueblo iraní y apoyar el terrorismo en el extranjero", especifica.

"Además, el régimen se apropia de los pagos de khums procedentes de la comunidad chiíta mundial para impulsar sus actividades desestabilizadoras", ha asegurado su secretario, Scott Bessent, que ha enmarcado su aviso en la operación 'Marginado Económico' anunciada el pasado agosto contra el país asiático.

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