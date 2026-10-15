Detenido en Rusia un sueco sospechoso de planear "sabotajes" y "actos terroristas" en instalaciones militares

30/04/2020 Detalle de un coche de la Policía rusa POLITICA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO

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Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la detención de un ciudadano de Suecia sospechoso de planear "sabotajes" y "actos terroristas" en instalaciones militares, después de "cruzar ilegalmente" la frontera desde un país vecino no especificado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado en un comunicado que el hombre, cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenido en la localidad de Sebezshki, situada en la región de Pskov, después de "cruzar ilegalmente la frontera estatal de Rusia desde el territorio de un Estado vecino".

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Así, ha resaltado que las investigaciones han permitido determinar que el hombre "sirvió bajo contrato entre febrero y junio de 2026 en una organización terrorista reconocida por Rusia", antes de recalcar que "fue comandante de una unidad de drones" del 24º Batallón de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Hay documentos que confirman su participación en operaciones militares contra nuestro país como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha reseñado el FSB. "Bajo el pretexto de unirse a las filas de las Fuerzas Armadas de Rusia, viajó a la Federación de Rusia para cometer actos de sabotaje y terrorismo en instalaciones militares", ha asegurado.

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Por ello, ha hecho hincapié en que ya hay un proceso penal abierto contra el sospechoso por "cruzar ilegalmente la frontera", al tiempo que ha manifestado que existe la posibilidad de que sea imputado por "organizar actividades de un grupo terrorista" y desempeñarse como "mercenario", sin que el Gobierno de Suecia se haya pronunciado sobre el caso.