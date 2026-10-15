Calviño: Las elecciones en España serán fundamentales para orientar las políticas europeas

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Bangkok, 15 oct (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, aseguró este jueves a EFE que las próximas elecciones en España van a jugar también un papel fundamental a la hora de orientar las políticas europeas.

"Las elecciones en España van a jugar un papel fundamental no solo en la dimensión nacional, sino también desde el punto de vista de orientar las políticas europeas", declaró la exvicepresidenta del Gobierno de España, que asiste en Bangkok a las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

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La semana pasada, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, después del rechazo del Congreso de dos decretos de vivienda propuestos por el Ejecutivo.

"Entre los ámbitos en los que hemos aumentado más la actividad es justamente la financiación de vivienda, tratando de impulsar esas iniciativas públicas y privadas de vivienda en Cataluña, Valencia, Sevilla; y, desde Europa, tratando de ayudar a las autoridades competentes (...) a responder a esta cuestión prioritaria para la población", dijo a EFE la presidenta del BEI.

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"No solo en España, estamos viendo movilizaciones en otros países europeos porque en estos años se ha producido una tormenta perfecta", añadió Calviño, quien espera que, "entre todos, podremos resolver bien pronto" el problema.

Calviño destacó el papel de España en el continente europeo, apuntando que el país "ha venido liderando el crecimiento económico y todo apunta a que seguirá siendo la gran economía europea", subrayó.

El martes, el informe de perspectivas mundiales publicado por el FMI elevó cuatro décimas, hasta el 2,5 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, más del doble del proyectado para la Eurozona, a la que subió dos décimas el crecimiento estimado para este año, hasta el 1,1 %.

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"Desde el punto de vista del BEI, España es uno de nuestros primeros países de operaciones", remarcó Calviño.

Sobre la cumbre de líderes de la UE hoy y mañana en Bruselas, en la que entre otros temas se abordará el próximo presupuesto comunitario, y cuando Sánchez tiene previsto informar del rechazo de España de la última propuesta presupuestaria, Calviño consideró que lo importante es llegar a un acuerdo.

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"Lo más importante es que haya un acuerdo antes de final de año, más allá de las cifras", opina Calviño. "Un acuerdo -añadió- que pueda servir de base" y ofrezca flexibilidad.

La también exministra de Economía española descartó volver ahora a la escena política nacional. "Yo estoy donde tengo que estar. Estoy entregada al 200 por 100 a mi labor como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (...), que tiene un papel muy importante que jugar para Europa en su conjunto". EFE

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(foto)(vídeo)