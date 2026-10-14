Trump anuncia que Taiwán invertirá 4.000 millones de euros y comprará el 30% del gas del gasoducto de Alaska

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo por el que Taiwán invertirá 4.400 millones de dólares (3.925 millones de euros) en un proyecto de infraestructura gasística en el estado y se comprometerá a comprar el 30% del gas de este conducto durante los próximos 20 años.

El mandatario estadounidense ha calificado el pacto como "uno de los mayores compromisos de la historia" durante un mitin en el estado de Alaska --en el marco de la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre-- y ha subrayado que la compra ininterrumpida de gas durante dos décadas "garantiza el éxito" de la operación.

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Esta inyección de capital taiwanés se suma a los 50.000 millones de dólares (44.600 millones de euros) que ya había comprometido Corea del Sur para el proyecto, un acuerdo en el que Trump ha destacado la mediación clave del senador republicano por Alaska Dan Sullivan.

Durante su intervención, Trump ha aprovechado para reprochar a las administraciones anteriores la pérdida del sector de los semiconductores por su negativa a imponer aranceles, lo que permitió a Taiwán amasar "mucho dinero" tras absorber el negocio de los chips, una fuga industrial que, según ha defendido ante sus simpatizantes, ahora se está revirtiendo, asegurando que actualmente hay "21 billones de dólares (18,7 billones de euros)" invirtiéndose en nuevas plantas y fábricas en territorio estadounidense.

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La inyección de capital taiwanés viene a completar un macroproyecto de infraestructura energética anunciado por la Administración Trump a inicios de mes. Esta inversión se suma a la ya comprometidos por Corea del Sur para poner en marcha el gasoducto de gas natural licuado (GNL) de Alaska, bautizado como 'Project North'. La obra, que promete generar unos 12.000 empleos directos en la construcción y rebajar la factura energética de los hogares del estado, forma parte de un paquete de inversión surcoreana que asciende a un total de 200.000 millones de dólares (178.400 millones de euros) e incluye la construcción de ocho grandes reactores nucleares por todo el país y una planta de gas natural en Texas.

El anuncio de estos macroproyectos coincide con la recta final de la campaña para las 'midterms', permitiendo a Trump respaldar públicamente a figuras clave de su partido que enfrentan contiendas muy reñidas, como el propio senador Dan Sullivan, que busca un tercer mandato contra su oponente, la excongresista demócrata Mary Peltola.

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Aunque no ha habido aún un pronunciamiento al respecto de este anuncio por parte de las autoridades taiwanesas, el presidente de Corea del Sur, Jae Myung Lee, matizó a principios de octubre --cuando Trump arrancó la promoción de estas inversiones-- que la ejecución de estas inversiones está sujeta a "condiciones previas". En concreto, el mandatario surcoreano advirtió de que tanto el gasoducto de Alaska como las centrales nucleares deberían confirmar primero su "viabilidad comercial" y cumplir con los procedimientos legales de Seúl, estableciendo además un estricto reparto de beneficios del 50% para ambas partes hasta garantizar el reembolso del capital aportado y sus intereses.