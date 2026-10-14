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ROYAL CARIBBEAN PRESENTA MÁS FORMAS DE EXPLORAR EUROPA EN 2028-29 CON LA NUEVA TEMPORADA DURANTE TODO EL AÑO

PR Newswire

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MIAMI, 14 de octubre de 2026

Los vacacionistas pueden descubrir Europa durante todo el año con nuevas aventuras invernales en las Islas Canarias, Madeira y Marruecos, aventuras de verano por Escandinavia y las Islas Griegas, y visitas a Royal Beach Club Santorini

MIAMI, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean amplía su oferta en Europa para la temporada 2028-29 con su programación más audaz de vacaciones durante todo el año, ofreciendo más formas de explorar el Mediterráneo, el norte de Europa y las Islas Canarias en siete barcos. Por primera vez, los vacacionistas pueden explorar Europa en cualquier época del año a bordo de Rhapsody of the Seas, desde aventuras de verano con escalas de noche en Egipto hasta escapadas invernales a las Islas Canarias. Durante la temporada, los viajeros pueden descubrir destinos codiciados en Grecia, Turquía, Portugal, España y el nortede Europa – incluyendo el regreso de Royal Caribbean a Copenhague y Estocolmo – en vacaciones de siete a doce noches con experiencias para todas las edades a bordo. Las reservas para la temporada europea 2028-29 ya están disponibles para los miembros del programa de lealtad Crown & Anchor Society en el sitio web de Royal Caribbean, antes de la apertura oficial el jueves 15 de octubre.

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Los vacacionistas que exploren las Islas Griegas pueden disfrutar del Ultimate Santorini Day, una excursión de un día completo que combina visitas a Oia y Fira con acceso al Royal Beach Club Santorini, que cuenta con una impresionante playa, auténtica comida local y mucho más. En el club de playa, los huéspedes pueden recorrer un mercado al aire libre que muestra una selección rotativa de negocios locales, incluyendo productos de Nomikos Estate; ouzo, tsikoudia y tsikoudia añejada de la destilería Canava Lyngos de Santorini; y vinos de Santo Wines. Algunas escapadas con estancias extendidas ofrecen a los huéspedes aún más tiempo para disfrutar del paisaje y las experiencias de la isla.

Lo más destacado de Europa 2028-29· Rhapsody of the Seas – Desde Atenas (El Pireo); Barcelona; y Lisboa, PortugalRhapsody dará inicio a la temporada europea durante todo el año de Royal Caribbean con vacaciones de siete a doce noches desde Atenas (El Pireo),Barcelona y Lisboa. De mayo a octubre de 2028, los vacacionistas podrán explorar la historia y la cultura de Turquía y Egipto en escapadas de siete noches con estadas en Alejandría, Egipto e Estambul, o disfrutar de los destinos soleados de Grecia, incluyendo el Ultimate Santorini Day, a lugares de la isla y el Royal Beach Club Santorini. A partir de noviembre de 2028, Rhapsody ofrecerá escapadas de nueve a doce noches visitando destinos en las Islas Canarias, Portugal, Marruecos, Chipre, Malta y Grecia. Los viajeros pueden descubrir las piscinas naturales de agua salada de Tenerife y las dunas de Maspalomas en Gran Canaria, explorar las vibrantes ciudades de Casablanca y Tánger, Marruecos, o pasar la noche en Alejandría. La temporada también marca el regreso de Royal Caribbean a Heraklion, Grecia, y a Cagliari, Cerdeña, Italia, por primera vez en más de una década. Entre aventuras, los huéspedes pueden relajarse junto a la piscina exterior o en el Solarium completamente climatizado, disfrutar de entretenimiento en vivo y sumergirse en cocinas globales, desde el sushi en Izumi hasta los cortes premium en Chops Grille.

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· Explorer of the Seas – Desde Rávena (Venecia)De mayo a octubre de 2028, Explorer ofrecerá vacaciones mediterráneas de siete noches en las Islas Griegas y Croacia, incluyendo en cada viaje estancias prolongadas en Santorini para disfrutar más tiempo de las icónicas vistas de la caldera, los pueblos encalados y las espectaculares puestas de sol de la isla, junto con Royal Beach Club Santorini. Algunas escapadas seleccionadas también incluyen visitas a Kotor, Montenegro, donde los vacacionistas pueden disfrutar de una caminata y un picnic en el Parque Nacional Lovcen o pasear por el casco antiguo de Kotor. A bordo, las experiencias emblemáticas de Royal Caribbean incluyen el simulador de surf FlowRider, los toboganes acuáticos The Perfect Storm y el Solarium exclusivo para adultos.

· Freedom of the Seas – Desde Southampton, Inglaterra Los aventureros en Freedom puede elegir entre una variedad de vacaciones de tres a nueve noches por el norte y sur de Europa desde mayo hasta octubre de 2028. A lo largo de los fiordos noruegos, los paisajes urbanos de Copenhague, Dinamarca, y Brujas (Zeebrugge), Bélgica, y las costas de Bilbao, España, París (Le Havre) y Lisboa, los vacacionistas pueden descubrir una variedad de experiencias europeas saliendo desde Southampton. Freedom combina la exploración europea con los favoritos de Royal Caribbean, incluyendo los toboganes acuáticos The Perfect Storm, el simulador de surf FlowRider y el laser tag que brilla en la oscuridad.

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· Jewel of the Seas – Desde Copenhague y EstocolmoDe regreso a Copenhague, Estocolmo y el Báltico, Jewel navegará de mayo a agosto de 2028 en aventuras de siete a once noches visitando destinos increíbles por Helsinki; Visby, Suecia; Gdansk (Gdynia), Polonia, y Klaipeda, Lituania, con itinerarios que destacan las impresionantes costas de Escandinavia y siglos de historia y cultura nórdica. En Jewel, los vacacionistas pueden disfrutar de una variedad de experiencias favoritas, incluyendo la pared de escalada, el Solarium solo para adultos y el galardonado entretenimiento al estilo Broadway.

· Liberty of the Seas – Desde Barcelona, Atenas (El Pireo) y Roma (Civitavecchia)De mayo a octubre de 2028, Liberty llevará a los vacacionistas en escapadas de siete y ocho noches a las Islas Griegas, además de aventuras en el Mediterráneo visitando Provenza (Marsella), Francia, Sicilia (Palermo), Italia y Cagliari, Cerdeña. Los vacacionistas que visiten Grecia disfrutarán de estancias más largas por la tarde en Santorini, además de la opción de disfrutar del Royal Beach Club Santorini o elegir entre una variedad de nuevas excursiones que muestran el asentamiento prehistórico de Akrotiri, visitar Fira o disfrutar de la playa de arena negra de Perivolos. En el recién ampliado Liberty, los aventureros pueden relajarse en la terraza de la piscina con el bar tropical Lime & Coconut, probar el Royal Escape Room o disfrutar de hibachi en Izumi Teppanyaki.

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· Mariner of the Seas – Desde Barcelona, Lisboa, Atenas (El Pireo) y Rávena (Venecia)De regreso al Mediterráneo, Mariner ofrecerá vacaciones de siete noches explorando algunos de los destinos más deseados de la región, incluyendo Palma de Mallorca, España; Oporto (Leixoes), Portugal, y Dubrovnik, Croacia. Entre aventuras en tierra, los vacacionistas a bordo de Mariner pueden disfrutar de la selección inigualable de atracciones del barco, desde el simulador de surfFlowRider y los toboganes acuáticos The Perfect Storm hasta lugares populares de comer como Jamie's Italian e Izumi.

· Odyssey of the Seas – Desde Roma (Civitavecchia)De abril a octubre de 2028, Odyssey regresará a Roma (Civitavecchia) para aventuras de siete noches por las Islas Griegas, incluyendo visitas a destinos como Éfeso, Turquía, y Míkonos, Grecia. Los vacacionistas pueden explorar las islas con noches extendidas en Santorini, con la opción de pasar el día en el Royal Beach Club Santorini, como parte de su Ultimate Santorini Day. En Odyssey, los vacacionistas pueden aprovechar al máximo los días en el mar con el simulador de paracaidismo RipCord by iFLY, la cápsula de observación North Star, y SeaPlex, el espacio de actividades interior más grande en el mar.

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Los vacacionistas pueden conocer más sobre nuevas y próximas aventuras europeas visitando el sitio web de Royal Caribbean.

Acerca de Royal Caribbean Royal Caribbean, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), ha ofrecido vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos innovadores y los destinos exclusivos de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde actividades llenas de adrenalina y formas de relajarse hasta gastronomía y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como "Mejor Línea de Cruceros en General" durante 23 años consecutivos en los Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluyendo Perfect Day CocoCay en Las Bahamas y Royal Beach Clubs en Paradise Island y Santorini, además de Royal Beach Club Lelepa que llegará pronto.

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Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo a @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para más información o para reservar, los viajeros pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o contactar con su asesor de viajes.

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FUENTE Royal Caribbean International