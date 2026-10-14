La UE emite 10.000 millones de euros en bonos en su novena operación sindicada de 2026

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La Comisión Europea ha emitido 10.000 millones de euros en bonos de la UE en su novena operación sindicada de 2026, una transacción a doble tramo que ha generado una demanda conjunta superior a los 160.000 millones de euros por parte de los inversores.

La emisión se ha dividido entre una ampliación de un bono a siete años, con vencimiento el 12 de octubre de 2033, por valor de 5.000 millones de euros, y un nuevo título a quince años, con vencimiento el 12 de diciembre de 2041, por el mismo importe.

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En concreto, el bono a siete años, con un cupón del 3,125%, registró peticiones por más de 73.000 millones de euros, unas 14,6 veces el volumen finalmente adjudicado, mientras que el nuevo título a quince años, con un cupón del 4,25%, recibió órdenes superiores a los 87.000 millones, alrededor de 17,4 veces el importe emitido.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, esta colocación se enmarca en el objetivo de financiación de 80.000 millones de euros fijado para el segundo semestre de 2026.

Los recursos obtenidos mediante las emisiones de deuda de la UE se destinan a financiar distintas prioridades políticas del bloque, entre ellas el apoyo a Ucrania, las inversiones europeas en defensa y otras iniciativas dirigidas a reforzar la competitividad y la resiliencia de la economía comunitaria.

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La deuda total en circulación de la UE asciende actualmente a unos 856.650 millones de euros, de los que 47.980 millones corresponden a letras comunitarias y otros 86.240 millones a bonos verdes emitidos en el marco del programa 'Next Generation EU'.

Desde 2023, Bruselas financia sus distintos programas mediante un sistema de financiación unificado basado en emisiones bajo una única marca común de bonos europeos, en lugar de recurrir a títulos diferenciados para cada instrumento.