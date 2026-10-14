Gobierno yemení acusa a hutíes de cortar comunicaciones en Taiz y usar red con fin militar

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Saná, 14 oct (EFE).- El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen acusó este miércoles a los rebeldes hutíes de cortar deliberadamente los servicios de internet y telefonía en Taiz, en el suroeste del país, para restringir las comunicaciones y de utilizar las redes de telecomunicaciones civiles para operaciones militares, vigilancia y recopilación de información.

En un comunicado, el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Yemen acusó a los hutíes de cortar los servicios de internet y telecomunicaciones en Taiz -provincia donde se concentran los combates- y consideró esta acción una "campaña sistemática contra la población civil".

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Asimismo, advirtió de que el corte podría aprovecharse para "ocultar violaciones y privar a los residentes del acceso a los servicios esenciales y de su derecho a comunicarse".

Condenó lo que describió como el uso de la infraestructura de telecomunicaciones civil con fines militares, alertando de que "pone en peligro a los ciudadanos, los servicios esenciales y las infraestructuras vitales" y representa "una violación del derecho internacional humanitario y de los Convenios de Ginebra".

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El ministerio afirmó que las fuerzas hutíes han utilizado cada vez más las redes bajo su control para apoyar operaciones con drones y misiles, llevar a cabo actividades de espionaje y vigilancia, y recopilar información, incluidos los datos personales de los ciudadanos, así como para difundir información falsa.

En la nota, el gabinete consideró que estas prácticas ponen en peligro a los ciudadanos y a la infraestructura nacional e hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a la ONU para que tomen medidas y presionen a los rebeldes para que dejen de utilizar la infraestructura civil de telecomunicaciones para operaciones militares.

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El ministerio aseguró que el Gobierno reconocido internacionalmente del Yemen estaba trabajando para establecer alternativas seguras e independientes de telecomunicaciones e internet en las zonas bajo su control, con el fin de evitar interrupciones en el servicio.

La infraestructura de telecomunicaciones del Yemen ha funcionado en medio de años de conflicto desde que las fuerzas hutíes tomaron la capital, Saná, en 2014.

El control de las redes de comunicaciones y el acceso a internet y a los servicios telefónicos se han convertido en cuestiones importantes en las zonas divididas entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.EFE