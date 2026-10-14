Autor canadiense-haitiano Thélyson Orélien niega el uso de IA pero admite haber plagiado

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Toronto (Canadá), 14 oct (EFE).- El escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien negó de forma tajante haber utilizado inteligencia artificial (IA) para escribir 'C'était ça ou mourir', la novela que fue excluida del premio Goncourt por sospechas sobre su autoría, aunque reconoció y pidió disculpas por haber plagiado en su juventud.

"Se dice que 'C'était ça ou mourir' fue escrita por una inteligencia artificial. Es una calumnia y una herejía", afirmó Orélien en una extensa declaración difundida por su editorial canadiense, Les Éditions du Boréal.

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"Ninguna frase de este libro ha sido creada por una máquina, como tampoco lo han sido el sentido ni la estructura de un relato que sale de mis entrañas", añadió el autor, quien reconoció haber recurrido a "herramientas" tecnológicas para realizar investigaciones, en particular sobre expresiones en lenguas extranjeras.

La declaración publicada el martes supone la respuesta más detallada de Orélien desde que en septiembre estalló la polémica que acabó con su exclusión de la carrera por el Goncourt, considerado el premio literario más prestigioso de Francia.

'C'était ça ou mourir', un éxito de ventas en Francia y Canadá, había sido incluida entre las 16 obras de la primera selección del Goncourt hasta que una cuenta anónima en la red social X aseguró que numerosos pasajes habían sido generados mediante IA.

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El 25 de septiembre, la Academia Goncourt decidió retirar la novela al considerar que "con toda probabilidad" era "en gran medida el producto de una inteligencia artificial".

A las sospechas sobre el uso de IA se habían sumado acusaciones de plagio relacionadas con antiguos escritos del autor.

Orélien sostiene ahora que comenzó a escribir la novela en 2017, en Laval (Quebec), y que en 2019 ya había terminado un primer borrador de más de 300 páginas, que posteriormente sometió a numerosas revisiones.

El escritor, nacido en Gonaïves (Haití) en 1988 y residente actualmente en Ottawa, insiste además en el carácter autobiográfico de parte del material de la obra, centrada en Jonas Dorléon, un profesor haitiano que huye de la violencia y emprende un largo recorrido migratorio por América hasta Canadá.

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"Haití, la madre biológica, habita esta novela desde el primer día, al igual que Quebec, mi tierra de adopción, la migración y el exilio: historias que yo mismo he vivido y otras que he escuchado a lo largo de los años", señaló.

Pero Orélien también aborda por primera vez de forma explícita las acusaciones de plagio sobre escritos anteriores.

Una investigación del diario canadiense La Presse detectó pasajes publicados previamente por otros autores, entre ellos material de 'Le Matin des magiciens', de Louis Pauwels y Jacques Bergier, incluido en un relato de Orélien de 2012.

"Pero admirar no autoriza a apropiarse de lo ajeno ni a atribuirme textos que no son míos. Cometí errores inaceptables, pese a mi juventud e inexperiencia. Lo lamento profundamente y presento mis disculpas sin reservas", reconoció.

Orélien, que abandonó Haití tras el terremoto de 2010, pide, sin embargo, separar esos episodios de la autoría de su novela: "Pero un error de juventud no puede servir como prueba contra una novela que empecé en 2017 y que finalmente se publicaría en 2026".

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También denuncia haber recibido amenazas y haber sufrido un "linchamiento mediático" y acoso racista desde el inicio de la controversia.

La polémica ha abierto además un debate dentro de la propia Academia Goncourt sobre el uso de IA en la literatura.

Tras el caso Orélien, las demás obras seleccionadas este año fueron sometidas a análisis para detectar el posible uso de esa tecnología y el presidente de la Academia, Philippe Claudel, planteó modificar el reglamento para prohibir expresamente su utilización.

"Esta novela la he escrito yo mismo. Nace de mis heridas y de las de otros migrantes. Esa herida del exilio de la que uno nunca se cura", concluyó Orélien. EFE