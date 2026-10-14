(Pre) El Celta necesita estrenarse ante la Juventus en Balaídos y la Real hacer lo propio en Bélgica

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El RC Celta recibe este jueves a la Juventus en el estadio de Balaídos (21.00 horas), en la segunda jornada de la fase liga de la Liga Europa, en un partido en el que los locales buscan estrenar su casillero de puntos ante uno de los favoritos al título, mientras que la Real Sociedad hará lo propio, a domicilio, ante un Union Saint-Guilloise (18.45 horas) que ya ganó en su debut en la competición.

El fútbol europeo regresa a Balaídos para volver a ilusionar a la afición celtiña. La temporada pasada, los celestes se quedaron muy cerca disputar la segunda semifinal europea de su historia, pero el Friburgo alemán los apeó en los cuartos de final la Liga Europa. Ahora, en su segundo curso consecutivo en la segunda competición continental quieren, al menos, igualar el resultado.

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Para ello, necesitan sumar cuanto antes después de caer en su debut frente al Omonia chipriota (1-0). No lo tendrá fácil, pese a contar con el apoyo de su público, ya que recibe a uno de los grandes favoritos para hacerse con el título, la Juventus. Los italianos son líderes de la fase liga tras golear en casa al Nijmegen neerlandés (5-0) y quieren aprovechar la competición europea para olvidar el empate del pasado fin de semana ante el Cagliari (1-1).

Aun así, el Celta confía en hacerse fuerte en casa, donde el curso pasado ganó tres de los cuatro partidos que disputó en fase liga, para hacerse con el triunfo. No sería la primera victoria celeste sobre la Juventus, ya que en la retina de muchos aficionados sigue el 4-0 que endosó el Celta de Víctor Fernández en la vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA 1999-00, con el que remontaron el 1-0 de la ida a la Juventus dirigida por Ancelotti y que contaba con Zidane o Del Piero.

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Ahora, los de Claudio Giráldez llegan al duelo con las bajas Miguel Román, Carl Starfelt y Jones El Abdellaoui, aunque con una dinámica positiva que les ha permitido sumar cuatro de los últimos seis puntos en juego en Liga. Partidos en los que ha sido clave la subida del nivel defensivo, que le permitió mantener la portería a cero en ambos duelos. Arriba, aunque viene de quedarse a cero ante el Elche, en su último partido como local hizo una manita al Real Racing.

Por su parte, la Juventus, que tendrá las importantes bajas, entre otros, de los lesionados Manuel Locatelli, Khephren Thuram o Kenan Yildiz, quiere encauzar su marcha lejos de Turín, donde sólo ha ganado uno de los tres partidos que ha jugado --un empate y una derrota--. Para ello, los de Spalletti se aferran al momento de forma que vive Kolo Muani --dos goles y dos asistencias en los últimos cinco partidos-- y al talento del joven bosnio Kerim Alajbegovic.

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Y unas horas antes de que ruede el balón en Balaídos, la Real Sociedad y el Union Saint-Gilloise medirán fuerzas en el Stade Joseph Marien. Un partido al que donostiarras y belgas llegan en situaciones contrapuestas en la competición, después de que la Real cayera en el debut en Anoeta frente al Bournemouth (1-2) y el Union Saint-Gilloise goleara (0-3) al Plzen a domicilio.

Así, conseguir la victoria se antoja clave para los de Pellegrino Matarazzo si quieren no perder demasiado margen con el Top 8, al que aspiran. Un objetivo para el que tendrán que mantener el tono ofrecido en sus dos últimos partidos lejos de San Sebastián, en los que consiguieron la victoria ante Elche y Valencia, con idéntico resultado (2-3). Eso sí, históricamente los equipos belgas se le han dado mal a los 'txuri urdin' con un balance de dos derrotas y un empate.

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En lo deportivo, la Real viaja a Saint-Gilles con las bajas de Jon Aramburu, Luken Beitia y Álvaro Odriozola, y con la buena noticia de la vuelta de Orri Oskarsson. Además, se espera un once con bastantes habituales y liderado por el capitán Mikel Oyarzabal, que apunta a titular tras ser suplente en Liga y que buscará estrenarse como goleador en la temporada. También estarían de inicio jugadores importantes en el ataque donostiarra como Luka Sucic o Goçalo Guedes.

Enfrente estará un Union Saint-Gilloise que no pierde en casa desde el pasado mes de diciembre, está invicto en el curso y ocupa el cuarto puesto en la liga belga, a dos puntos del liderato. Un gran comienzo de curso marcado por el potencial ofensivo, en el que la dupla formada por Mateo Biondic y Relebohile Mofokeng acumulan siete goles y cinco asistencias. Ambos apuntan al once y ya saben lo que es marcar en la competición. No estará en el partido el argentino Kevin Mac Allister, lesionado, ni el sancionado Adem Zorgane.

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