Liga Árabe condena apertura de Embajada de Colombia en Jerusalén por vulnerar su estatus

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El Cairo, 14 oct (EFE).- La Liga Árabe, integrada por 22 países, condenó este miércoles la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén Este y calificó la medida de violación del derecho internacional y de vulneración del estatus jurídico e histórico de "la ciudad ocupada".

Esta "medida constituye una violación de las resoluciones pertinentes de la legalidad internacional e ignora el estatus jurídico y político de Jerusalén Este, que forma parte de los territorios palestinos ocupados desde 1967 y es la capital del Estado de Palestina", aseguró el organismo panárabe en un comunicado.

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Asimismo, advirtió de "las graves repercusiones de tal paso" pese a las "reiteradas advertencias" a la parte colombiana, y sostuvo que "dicha acción contraviene el consenso internacional sobre Jerusalén y vulnera los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino".

La Liga Árabe subrayó que el estatus jurídico de Jerusalén "no puede alterarse mediante medidas unilaterales o decisiones diplomáticas que violen el derecho internacional".

El organismo sostuvo que "las resoluciones internacionales pertinentes, incluidas las de la Asamblea General de la ONU, constituyen una base vinculante para abordar la cuestión de Jerusalén".

Por tanto, añadió, "cualquier medida unilateral que afecte al estatus jurídico o político de la ciudad socava los esfuerzos de paz y debilita las perspectivas de alcanzar una solución justa y duradera basada en la solución de dos Estados".

La Liga Árabe reafirmó que Jerusalén Este "es la capital del Estado de Palestina y que una solución justa e integral requiere el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano basado en las líneas del 4 de junio de 1967".

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Instó a Colombia a "reconsiderar y revertir su decisión, así como a adherirse a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a las normas del derecho internacional y a las resoluciones de legitimidad internacional".

El ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Omar Bulla, y su homólogo israelí, Gideon Saar, inauguraron este miércoles la nueva embajada de Colombia en Jerusalén Este.

La decisión se tomó después de la llegada al poder del presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien anunció el pasado julio el traslado de su legación diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén Este, después de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, que había roto su predecesor, Gustavo Petro, en 2024 en protesta por la guerra israelí en Gaza.

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Con esta apertura, Colombia se convierte en el décimo país en establecer su embajada en Jerusalén.

De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, Jerusalén Este es un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, que se anexionó ilegalmente en 1980 tras aprobar una ley por la que la hacía su capital "completa y unida", en una decisión que fue considerada una violación del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU. EFE

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