El mercado transaccional de Latinoamérica moviliza 70.891 millones hasta septiembre (-5%), según TTR Data

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El mercado transaccional de América Latina registró hasta septiembre un total de 1.720 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 78.812 millones de dólares (70.891 millones de euros).

Según se desprende del informe de TTR Data, estas cifras implican un descenso interanual del 26% en el número de transacciones y del 5% en su importe. Ya solo en el tercer trimestre del año, hubo 509 operaciones valoradas en 20.526 millones de dólares (18.463 millones de euros).

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Por número de transacciones, Brasil lideró hasta septiembre el ranking de países más activos de la región con 968 transacciones (-31%) y un aumento del 31% en el capital movilizado, hasta los 49.190 millones de dólares (44.246 millones de euros).

Le siguió en el listado Chile, con 239 operaciones (-12%) y una bajada del 24% en el importe, hasta los 5.556 millones de dólares (4.998 millones de euros), y Argentina, con 203 compraventas de 6.515 millones de dólares (5.860 millones de euros), un 4% más en el primer caso y un 31% más en el segundo.

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México, por su parte, vio reducidos el número de 'deals' (91) en un 12% y el capital en un 25%, con 14.549 millones de dólares (13.087 millones de euros).

Colombia figuró en penúltimo puesto con una merma del 20% en las transacciones (164) y un valor que creció un 59%, hasta los 11.462 millones de dólares (10.310 millones de euros). Cerró la lista Perú con 91 operaciones y un capital de 11.462 millones de dólares (10.310 millones de euros), un 20% menos y un 59% más, respectivamente.

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En el ámbito transnacional, septiembre destacó por el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa, con 58 'deals', y América del Norte, con 33. Por contra, las empresas con más transacciones en América Latina también procedieron de Norteamérica (283) y Europa (225).

DESGLOSE POR TIPOS DE TRANSACCIÓN

Hasta septiembre se contabilizaron un total de 109 transacciones de capital privado por 14.566 millones de dólares (13.102 millones de euros), lo cual supuso una tendencia a la baja en el volumen (-20%) y un alza del 97% en el importe.

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El capital riesgo registró 272 operaciones de 3.525 millones de dólares (3.171 millones de euros), un 36% menos de transacciones, pero de idéntico valor. Por último, hubo 411 compras de activos (-7%) por 14.878 millones de dólares (13.383 millones de euros), un 5% menos que en los nueve primeros meses de 2025.