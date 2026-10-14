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Kenia confirma un segundo caso de la cepa congoleña del ébola en su territorio pero no hay contagio comunitario

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El Ministerio de Salud de Kenia ha confirmado este miércoles un segundo caso de la cepa congoleña del ébola en su territorio; un hombre de 39 años, familiar del primer caso confirmado, ahora ambos bajo cuarentena y sin que existan pruebas de que el virus se haya expandido a nivel comunitario.

Las autoridades kenianas han confirmado ya dos casos y un fallecimiento por la cepa Bundibugyo que está asolando el país vecino, donde ha dejado ya más de 4.400 muertos y 9.100 casos.

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El último caso se encuentra ahora recibiendo tratamiento médico en el hospital donde ya se encontraba de cuarentena al tratarse de un contacto del primer caso, de ahí que su pronóstico sea bastante positivo. "No hay pruebas de una expansión comunitaria del virus", ha asegurado el Ministerio de Salud keniano.

La cartera ha enumerado 128 contactos del primer caso y, hasta el 13 de octubre, había rastreado a 113. De ellos, 108 están en cuarentena en Kenia, con controles clínicos y de temperatura diarios durante 21 días desde su última posible exposición. Los otros cinco están fuera del país y las autoridades sanitarias de esos países han sido informadas.

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