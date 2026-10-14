Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 oct (15.00 GMT)

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Madrid, 14 oct (EFE).-

Kiev.- Al menos nueve personas murieron y más de treinta resultaron heridas en la madrugada del miércoles entre la capital, Kiev, y Lutsk (noroeste del país), en nuevos ataques rusos dirigidos sobre todo contra infraestructuras energéticas, que provocaron también daños en edificios residenciales y supermercados, según informaron las autoridades ucranianas.

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Roma.- El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma donde se encuentra ingresado después de que ser operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó la oficina de prensa del Vaticano.

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Melilla (España).- Los reyes de España han llegado este miércoles a Melilla, entre vítores y aplausos de miles de personas, para concluir un histórico viaje en apoyo de las dos ciudades autónomas y normalizar su presencia, después de que ayer visitaran Ceuta, dos meses y medio más tarde de la entrada masiva de migrantes.

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Tallin.- El primer ministro estonio, Kristen Michal, sugirió este miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, que analice bien el bloqueo del estrecho de Ormuz para poder imaginarse qué podría suceder en el mar Báltico si atacase a uno de los países de la OTAN de la región.

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Shoham (Israel).- La Comisión Electoral Central de Israel prepara las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán el 27 de octubre, son las primeras tras el 7 de octubre de 2023, con un país que aún no ha pasado página y una sociedad profundamente dividida, mientras su Gobierno continúa bombardeando Gaza.

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Sur de Líbano.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, entró este miércoles al sur del Líbano, que permanece ocupado por las fuerzas armadas, donde amenazó con atacar los suburbios del Dahye en Beirut y desplazar a un millón de personas si el grupo chií Hizbulá apoya a Irán para agredir a Israel.

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Nueva Delhi.- Primero cayó un ministro; ahora las "Cucarachas" van a por el jefe de la Comisión Electoral de la India, en una nueva ofensiva contra una revisión masiva del censo que ha eliminado millones de registros y abierto una disputa sobre el derecho al voto y la independencia del organismo encargado de organizar las elecciones en la democracia más poblada del mundo.

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Nueva Delhi.- Los principales líderes de la oposición india acusaron este miércoles al Gobierno del primer ministro Narendra Modi de reprimir la disidencia e intimidar a los jóvenes tras el encarcelamiento de dos dirigentes del movimiento de las "Cucarachas", una medida que calificaron de antidemocrática.

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Bruselas.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, enmarcó este miércoles la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas español, que absuelve al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 35 demandados, en el proceso de "normalización" que vive Cataluña. Añadió que la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO), según la cual el PSC revalidaría su victoria en las elecciones generales en Cataluña, es "un estímulo para seguir trabajando" y para responder a las preocupaciones de los ciudadanos.

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Bruselas.- El presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente primero del Comité de Regiones de la UE, Juanma Moreno, reclamó este miércoles en Bruselas unos presupuestos europeos "más ambiciosos" que permitan a las regiones y ciudades de la Unión Europea "competir en el mundo", y aseveró que los fondos de cohesión también benefician a las comunidades más ricas.

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Bruselas.- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, puso este miércoles en valor desde Bruselas las ayudas de su Ejecutivo para vehículos eléctricos y puntos de carga tras participar como ponente en un dictamen del Comité de las Regiones (CdR) de la UE sobre medidas para el sector del automóvil.

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Bruselas.- El lehendakari, Imanol Pradales, celebró este miércoles que el dictamen favorable a establecer la Macrorregión Atlántica vaya a obtener esta tarde el respaldo del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, lo cual permite seguir "cumpliendo plazos" para que el proyecto se pueda aprobar en junio del próximo año.

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Ereván.- La primera dama de Armenia, Anna Hakobián, ha impulsado una reforma legal para acabar "con la fuerza de la costumbre" de la violencia de género en el país caucásico, donde el patriarcado choca contra la lucha por los derechos de la mujer.

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Bangkok.- El vicepresidente de Economía de Venezuela, Calixto Ortega, presentó este miércoles la hoja de ruta económica del país con un plan basado en las industrias extractivas de petróleo y minería, durante una charla en Bangkok en el contexto de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este miércoles de que Europa ya no se quedará de brazos cruzados ante prácticas comerciales desleales de terceros que perjudican las economías europeas, al aludir al plan conjunto con Francia para un nuevo instrumento comercial de reacción rápida.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que la última propuesta de la Presidencia irlandesa de turno del Consejo de la Unión Europea (UE) para el presupuesto comunitario plurianual es todavía demasiado elevada pese a haber sido recortada y debe ser reducida aún más en "todas" las partidas.

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Roma.- Italia prometió este jueves un aumento de las inversiones en República Dominicana, en sectores como el turismo o la industria, pero también una mayor colaboración en la lucha contra el narcotráfico y en seguridad en la frontera con Haití.

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Bombay (India).- La inflación mayorista de la India se aceleró hasta el 11,39 % interanual en septiembre de 2026, impulsada por un fuerte encarecimiento de la energía y el aumento generalizado de las materias primas, según datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Comercio e Industria.

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París.- El ciberataque del lunes pasado en Francia afectó a 700 supermercados de los 10.000 que existen en el país. El Ejecutivo francés reconoció que hay inquietud sobre la soberanía alimentaria francesa, pero sostuvo que no se ha generado un problema de suministro.

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Lisboa.- La huelga de los mandos de la Dirección de Operaciones del metro de Lisboa ha paralizado este miércoles por completo este medio de transporte, con las estaciones cerradas y sin circulación de trenes, y ha complicado los desplazamientos en la capital portuguesa.

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Borneo (Indonesia).- Singapur y Kuala Lumpur figuran este miércoles como las ciudades más contaminadas del mundo, debido a la densa humareda procedente de los incendios forestales que, desde agosto, persisten en Indonesia, según los datos de la plataforma suiza IQAir, que mide la calidad del aire en todo el planeta.

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La Colorada/Llano de Piedra (Panamá).- La imponente cruz del altar ha caído en medio de la capilla Santa Rosa de Lima, en el pequeño pueblo de Llano de Piedra, uno de los afectados por el potente terremoto de magnitud 7,7 en Panamá del pasado 9 de octubre. Los vecinos, sin embargo, se abrazan a su fe en medio de la tragedia. Una de las torres ha colapsado. Las grietas ahora son parte de los adornos. El falso techo está hecho añicos. Y las imágenes están fisuradas. "Era un lugar en el que dominicalmente la gente se reunía. Es una población muy activa que valora mucho la fe y ha sido muy tocada (tras el terremoto) no solo por las viviendas, sino por este lugar que es un símbolo muy importante para su fe. Tienen mucho temor, pero tienen mucha esperanza", dice a EFE el padre encargado de la zona, Álvaro Sáez.

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EFE

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