María del Monte manda un mensaje a Kiko Rivera antes de su debut musical y reafirma su cariño por Isa P

14/10/2026 María del Monte manda un mensaje a Kiko Rivera antes de su debut musical EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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María del Monte ha vuelto a demostrar que prefiere mantener la prudencia cuando se trata de cuestiones familiares. La cantante, que recientemente se ha sincerado sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida, ha hablado ahora de Kiko Rivera, que está a punto de lanzar su primer disco, y ha aprovechado la ocasión para desearle suerte en esta nueva etapa profesional, aunque ha reconocido que desconocía sus planes musicales.

"Mucha suerte, a todo que se dedica a la música, porque de verdad que es un motor importantísimo en nuestra vida", ha asegurado. "Pues no me he enterado, me estoy enterando ahora mismo, que le vaya muy bien y que la música es algo que siempre mueve el corazón y todos los sentidos", ha añadido al conocer la noticia. También se ha pronunciado sobre Isa P, hacia quien ha vuelto a expresar su cariño: "Sabéis que es alguien a quien yo quiero mucho y ya está, ya está hasta ahí", ha zanjado, sin entrar en más detalles.

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La artista también ha hablado de su experiencia con su libro, una publicación en la que ha compartido vivencias personales y reflexiones sobre los momentos más complicados de su vida. "Ha sido una experiencia que me ha gustado. La verdad es que me ha gustado", ha confesado, explicando que el título está inspirado en una frase que aparece en sus páginas: "El corazón no suele equivocarse, pero que si se equivoca se le perdona".

Sobre la acogida que está teniendo entre los lectores, María se ha mostrado satisfecha con las primeras impresiones que ha recibido. "Pues la verdad es que la gente que se ha leído el libro, pues me han dicho que es ameno, que les gusta, qué más quiero, qué más quiero", ha comentado. Además, ha explicado qué pueden encontrar quienes se animen a leerlo: "De alguna manera cuento muchas cosas en él y sobre todo cuento a lo que me agarré en mis peores momentos y que me sirvió de ayuda y si a alguien le viene bien, pues que...".

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La dedicatoria que incluye la publicación también tiene un significado especial para la cantante, que ha querido reconocer a quienes la acompañaron en las etapas más difíciles. "Hay una dedicatoria muy simple y muy auténtica, porque lo que hay ahí dentro es todo verdad. Simplemente a las personas que han estado a mi lado, que no me han soltado de la mano y que han estado a las buenas, a las regulares y a las malas", ha explicado.

Asimismo, ha reconocido que algunos mensajes de lectores anónimos le han sorprendido especialmente, sobre todo aquellos que le han escrito a través de Instagram para contarle que no podían dejar de leer el libro. Una respuesta que, como ella misma ha admitido, le hace especial ilusión. Por último, ha aclarado que gestiona personalmente sus redes sociales, aunque reconoce que necesita ayuda cuando la editorial le indica qué contenidos debe publicar: "Soy un desastre para esas cosas".

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