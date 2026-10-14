México detiene a presunto líder criminal vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación

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Ciudad de México, 14 oct (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron en el occidental estado de Jalisco a un presunto líder de una organización criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), investigada por homicidios, extorsiones y secuestros en el sureño estado de Oaxaca, informó este miércoles el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El detenido, identificado como Iván Sánchez, alias 'El Cromo', es señalado como uno de los dirigentes de Los Cromos, una organización que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, donde también estaría involucrada en el tráfico de drogas y armas.

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García Harfuch señaló en su cuenta de X que el sospechoso contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, que figura en los registros de inteligencia.

La organización también es investigada por su presunta participación en el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán de Zaragoza, uno de los municipios donde opera el grupo.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos (unos 109.000 dólares) por información que permitiera la captura del presunto dirigente criminal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó en un comunicado que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia iniciados en 2025, que llevaron a las autoridades a rastrear al sospechoso desde Oaxaca y Chiapas hasta Jalisco, donde fue capturado sin que se efectuaran disparos.

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La captura forma parte de la denominada operación Sable, desplegada para combatir a organizaciones criminales en el Istmo de Tehuantepec y que, según la SSPC, ha permitido detener a más de 250 personas, incluidos presuntos dirigentes y operadores financieros.

Entre los arrestados figura Miguel 'N', entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, detenido el pasado 23 de septiembre junto con otro presunto integrante de la organización.

Ambos son investigados por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos mecanismos de protección a organizaciones criminales.

De acuerdo con las autoridades, Los Cromos mantienen presencia en municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, en una región del sur de México que alberga infraestructura logística y comercial estratégica.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, con la participación de la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades federales y estatales. EFE