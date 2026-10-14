La llegada de viajeros internacionales a México crece un 1,3 % en agosto

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Ciudad de México, 14 oct (EFE).- México recibió en agosto un 1,3 % más de viajeros internacionales que en el mismo mes de 2025, mientras que el gasto realizado por los visitantes extranjeros aumentó un 7 %, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron 7,98 millones de viajeros internacionales en agosto, frente a los 7,88 millones del mismo mes del año anterior, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

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Del total, 3,76 millones fueron turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctaron al menos una noche en México, lo que representó una caída interanual del 0,5 %. Los restantes 4,21 millones fueron excursionistas, que no pasan la noche en el país, una cifra que aumentó un 3 % respecto a agosto de 2025.

Entre los turistas internacionales, los fronterizos sumaron 2,04 millones, un 5,4 % más que un año antes, mientras que los turistas no fronterizos disminuyeron un 6,6 %, hasta los 1,73 millones.

De estos últimos, 1,39 millones llegaron por vía aérea, un 6,5 % menos que en agosto de 2025, y 332.018 ingresaron por vía terrestre, lo que supuso una disminución del 6,9 %.

Por su parte, los excursionistas fronterizos alcanzaron los 3,43 millones, un 1,1 % más que un año antes, mientras que los excursionistas que llegaron por vía marítima aumentaron un 12,3 %, hasta los 785.558.

Pese al descenso en la llegada de turistas internacionales, el gasto total de los viajeros extranjeros ascendió a 2.409,2 millones de dólares, un incremento interanual del 7 %.

De esa cantidad, 2.160,8 millones de dólares correspondieron a turistas internacionales, cuyo gasto aumentó un 8,1 %, mientras que los excursionistas desembolsaron 248,4 millones, un 2,1 % menos que un año antes.

El gasto medio de cada viajero internacional fue de 301,7 dólares, un 5,6 % más que en agosto de 2025.

En el caso de los turistas internacionales, el gasto promedio se elevó un 8,6 %, hasta los 573,3 dólares, mientras que entre los turistas no fronterizos alcanzó los 1.100,9 dólares, un incremento del 14,5 %.

Por otro lado, el Inegi reportó que 7,35 millones de residentes en México viajaron al extranjero en agosto, un 5,5 % más que en el mismo mes de 2025.

El gasto de los viajeros mexicanos en el exterior ascendió a 1.572,2 millones de dólares, un aumento interanual del 20,4 %. EFE