Jose Mourinho: "Es una rebeldía entre comillas, porque es organizada, rebeldía emocional"

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Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho definió la "rebeldía" de su equipo para remontar como una rebeldía "organizada" y "emocional", tras la victoria in extremis (3-4) de su equipo ante el Roma en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"Es una rebeldía entre comillas, porque es una rebeldía organizada, emocional, dentro de un contexto táctico que nos ha ayudado mucho contra un equipo que yo sabía perfectamente cómo juega, los equipos de Gasperini. Nos ha sorprendido en el planteamiento ofensivo, pero 90 minutos con esa intensidad no es posible", añadió, en los micrófonos de Movistar Plus+.

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Reconoció que el Roma le había sorprendido tácticamente: "Ellos nos han planteado posicionalmente un partido diferente de todos los que han hecho hasta hoy y hemos analizado. Nos han atacado con tres jugadores por banda derecha, pero después, cuando inicia el segundo tiempo y parecía que el equipo estaba en mejor estabilidad, nos comemos un gol que no nos podemos comer, y en una transición ellos hacen el gol".

"Adversario muy difícil, que juega un deporte diferente del fútbol al que estamos acostumbrados, contra el que es muy difícil jugar, pero también es muy difícil para ellos jugar con la intensidad durante 90 minutos. Un par de goles que hemos sufrido no me han gustado para nada, pero son parte del fútbol", asumió.

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"Hemos cambiado con mucho coraje, que los jugadores han tenido, con un empate que sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante, hemos querido siempre y ya está. Tenemos seis puntos contra dos adversarios que no digo que son los mejores, porque está ahí el Arsenal, pero eran partidos muy complicados y nos metemos a una posición muy buena", terminó.