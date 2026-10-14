Endrick: "Lo que hacen con 'Vini' es una cosa increíble, le van a buscar"

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Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El jugador del Real Madrid Endrick consideró que "lo que hacen con 'Vini' es una cosa increíble, le van a buscar", en relación con la sanción de cuatro partidos recibida por su compañero de equipo y selección a raíz de su expulsión contra el Villarreal.

"Nosotros sabíamos que tenían que ser dos partidos por una tarjeta roja directa, pero al final de nuestro corazón sabíamos que no iban a ser dos, porque lo que hacen con 'Vini' es una cosa increíble, de locos, y no tiene cómo cambiar. De dos partidos han puesto cuatro, le van a buscar a 'Vini', pero es un chico fuerte, siempre está trabajando, luchando contra todo. Va a ser fuerte, cuando vuelva, va a volver muy bien", añadió, en los micrófonos de Movistar Plus+.

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Ante la Roma, el delantero brasileño ingresó al campo en el minuto 59, cuando Malen acababa de hacer el 3-1. Hizo el remate de cabeza que permitió el tanto de Carlos Espí, anotó el gol del empate y siguió contribuyendo al ataque hasta que Rüdiger anotó el 3-4 definitivo.

"Estoy en la emoción del partido todavía. Un poco difícil, estaba en el banquillo hablando con Dios, cuando miro a un lado me llama Nuno, pensaba que no iba a entrar tan temprano. Entré en el partido y pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol, siento que puedo ayudar a todos, y lo más importante, el Madrid ganar. Cuando no haga esto, seré el primero en salir, porque estar en el Madrid es difícil, hay que pelear todos los días", explicó.

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Recordó el momento en el que ingresó al terreno de juego: "Difícil, porque estaba con Mou hablando, de cabeza baja, cuando levantamos la cabeza estaba Mallen haciendo otro gol y complica más el partido. Pero somos el Madrid, vamos a pelear todos los partidos, y es lo que hemos hecho, de 3-1 a 4-3 y a seguir peleando, porque nos queda 'Champions', Copa del Rey, LaLiga, Supercopa, todo lo queremos ganar".

Además, asumió su rol en el equipo en un año en el que no ha disfrutado de demasiados minutos: "No lo sabemos, los entrenadores no van a hacer lo mejor para un jugador, van a hacer lo mejor para el equipo. Si tengo que jugar, me va a poner Mou. No va a ser lo mejor para mí. Voy a estar luchando para ayudar al equipo, es lo que voy a hacer toda mi carrera".

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