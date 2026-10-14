América Latina

Ex presidentes de América Latina respaldaron a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta en Brasil

La declaración, suscrita por once exmandatarios latinoamericanos y españoles, invocó la defensa democrática y pidió transparencia electoral para el balotaje del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva

El Grupo Libertad y Democracia expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. (REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAY)
El Grupo Libertad y Democracia expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. (REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAY)
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El Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes latinoamericanos, manifestó su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro a la Presidencia de Brasil, en momentos en que el senador ultraderechista suma apoyos políticos de cara al balotaje del 25 de octubre frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En su declaración, el grupo de expresidentes afirmó estar “comprometidos con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en América Latina y el Caribe” y señaló: “Creemos en un Brasil que avance por el camino de la libertad, la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos sus ciudadanos”.

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El comunicado sostuvo que resulta necesario “promover políticas que fortalezcan las instituciones democráticas, estimulen la inversión, impulsen la iniciativa privada y contribuyan a la prosperidad de las familias brasileñas”. Los firmantes subrayaron además el peso de Brasil en el escenario regional.

“Brasil desempeña un papel determinante en el presente y futuro de América Latina”, indicaron los expresidentes, para quienes “su estabilidad democrática, su desarrollo económico y su liderazgo regional son esenciales para la construcción de un continente más libre, seguro y próspero”.

El grupo cerró su pronunciamiento con un llamado a “el respeto a la voluntad popular, la transparencia electoral y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”, a los que calificó de “pilares indispensables para el futuro de Brasil y de toda nuestra región”.

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Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta frente al 45% alcanzado por Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)
Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta frente al 45% alcanzado por Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)

Los firmantes del comunicado son Iván Duque, expresidente de Colombia; Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay; Guillermo Lasso Mendoza, expresidente de Ecuador; Luis Fortuño, exgobernador de Puerto Rico; Mariano Rajoy, expresidente de España; Mireya Moscoso, expresidenta de la República de Panamá; Vicente Fox, expresidente de los Estados Unidos Mexicanos; Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador; Juan Guaidó, expresidente E. de Venezuela; Mauricio Macri, expresidente de Argentina; y Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia.

Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, con el 47% de los votos, frente al 45% obtenido por Lula, que busca la reelección. La definición de la Presidencia quedó para una segunda ronda prevista para el 25 de octubre.

División interna en el MDB

El MDB registró una división interna con 17 directorios a favor de Flávio Bolsonaro y 10 inclinados por Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Diego Herculano)
El MDB registró una división interna con 17 directorios a favor de Flávio Bolsonaro y 10 inclinados por Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Diego Herculano)

El martes, la mayoría de los miembros del MDB, la formación más tradicional del país, se sumó al respaldo a Bolsonaro para la segunda vuelta. El partido, que se había declarado neutral en la primera instancia electoral, terminó dividido: 17 de sus directorios regionales anunciaron apoyo al candidato ultraderechista, mientras que los otros 10 decidieron respaldar a Lula.

El MDB cuenta actualmente con la segunda mayor bancada en el Senado, con nueve escaños, y la sexta mayor en la Cámara Baja, con 38 diputados. La agrupación lideró el proceso de redemocratización de Brasil tras la dictadura (1964-1985) y fue, durante años, la mayor fuerza en el Congreso. Por sus filas pasaron los expresidentes Michel Temer (2016-2018), Itamar Franco (1992-1994) y José Sarney (1985-1990).

El anuncio del apoyo mayoritario del partido centrista a Bolsonaro fue realizado por el presidente de la formación, Baleia Rossi, en un acto al que asistieron el candidato y varios de los líderes que lo respaldan, entre ellos el actual alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, también miembro del MDB. Según Rossi, el apoyo quedó condicionado al compromiso de Bolsonaro con “la defensa incondicional de nuestra democracia, un esfuerzo por la pacificación nacional y la responsabilidad con las cuentas públicas”.

El dirigente precisó que los directorios regionales que se sumaron a la campaña de Bolsonaro corresponden a los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasilia, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Río Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, Amapá, Acre, Tocantins, Roraima, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul y Sergipe. En esas jurisdicciones, consideradas entre las más prósperas del país, vive más del 75% de la población brasileña.

La coalición de Luiz Inácio Lula da Silva incorporó el respaldo de formaciones minoritarias de izquierda para el balotaje. (REUTERS/Amanda Perobelli)
La coalición de Luiz Inácio Lula da Silva incorporó el respaldo de formaciones minoritarias de izquierda para el balotaje. (REUTERS/Amanda Perobelli)

En contraste, los directorios de Amazonas, Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhao, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba y Rondonia, pertenecientes a las regiones norte y nordeste del país, divulgaron una declaración aparte en la que expresaron su respaldo a Lula.

Otros apoyos tras la primera vuelta

Después de la primera vuelta, Bolsonaro logró sumar el respaldo de la mayoría de los partidos de centro y centroderecha con mayoría en el Congreso que hasta entonces se habían declarado neutrales. Entre las fuerzas que se sumaron a su candidatura se destacan Republicanos, Progresistas, Unión Brasil, Podemos y Novo.

El senador también recibió el apoyo de los principales candidatos presidenciales derrotados en la primera vuelta, entre ellos el psiquiatra y escritor Augusto Cury, quien había quedado en tercer lugar en esa instancia.

Lula, en cambio, solo consiguió el respaldo de algunas formaciones minoritarias de izquierda que habían postulado candidatos propios en la primera vuelta y que ahora se incorporaron a la coalición que sostiene su candidatura.

El camino hacia la segunda vuelta

La definición presidencial en Brasil se resolverá el 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, luego de que ninguno de los dos obtuviera la mayoría absoluta necesaria en la primera vuelta. El primer sondeo divulgado tras esa instancia, realizado por la firma demoscópica Datafolha y publicado el jueves pasado, ubicó a Bolsonaro con ventaja: 52% de las intenciones de voto frente al 48% que obtendría Lula.

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