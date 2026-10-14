Antony: "Estamos construyendo ese espíritu de ganar y esta victoria nos da más confianza"

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Sevilla, 14 oct (EFE).- El extremo brasileño del Betis Antony dos Santos se mostró muy feliz por el pleno de triunfos de su equipo en la Liga de Campeones de fútbol, tras vencer por 3-2 al Oporto en la segunda jornada, y destacó que están "construyendo ese espíritu de ganar" y que esta nueva victoria redobla su "confianza".

"Cuando salimos al campo, me emocioné por la afición y por todo, después de veintiún años sin jugar 'Champions' en nuestra casa. Esto es muy importante para todos. Ha sido una noche muy dura, pero conseguimos la victoria", afirmó en declaraciones a Movistar+ el atacante de Osasco (estado de Sao Paulo).

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Antony subrayó la relevancia del nuevo triunfo logrado por el Betis y la buena imagen dada por su equipo. "Lo más importante es que peleamos hasta el final, estamos construyendo ese espíritu de ganar y tener esta secuencia de victorias nos da más confianza para seguir adelante", recalcó.

El internacional brasileño incidió en esa idea, manifestó que en el Betis están "creando un plantel muy fuerte, y ahí está esta secuencia de buenos de resultados", y añadió que aunque "queda mucho por delante, es muy importante para ganar confianza, sobre todo ganando en casa".

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"Tengo mucho orgullo por todo el equipo. Estamos creando ese espíritu, que es lo importante, para seguir adelante", concluyó.