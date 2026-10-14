Festival de cine francés presentará 17 filmes en La Habana y otras ciudades de Cuba

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La Habana, 13 oct (EFE).- Un festival de cine francés llevará 17 filmes del país europeo a salas de exhibición de La Habana y por primera vez de otras ciudades de Cuba, del 22 de octubre al 4 de noviembre, anunciaron este martes sus organizadores.

La muestra abrirá con la película de animación 'Los niños de la resistencia', del cineasta Christophe Barratier, una historia protagonizada por tres infantes que se enrolan en operaciones clandestinas contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

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Los filmes de esta edición 27 del festival en la isla "reflejan la diversidad del cine francés. Además, se hará especial énfasis en el público joven con 4 películas de animación", declaró el embajador francés en La Habana, Raphaël Trannoy, refirió el portal Cubacine del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic).

El diplomático resaltó que este evento cinematográfico constituye "un momento fuerte en las relaciones bilaterales", que con el paso de los años se ha convertido en "una cita ineludible, pero también en un espacio de diálogo entre ambas naciones".

La cita, auspiciada por la embajada de Francia en La Habana, la Cinemateca de Cuba y el Icaic, proyectará en las pantallas de la isla nuevas historias, miradas a la sociedad contemporánea, comedias, y animados, según avanzaron sus promotores.

Su presentación coincide con la aguda crisis energética que provoca apagones a diario en la isla por falta de combustibles, un sistema electroenergético obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, una situación que se ha agravado desde enero por el cerco petrolero que aplica Estados Unidos a la isla. EFE

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