Agencias

El IPC chino aumenta al 0,9 % en septiembre, por debajo de lo previsto por los analistas

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Pekín, 14 oct (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó el 0,9 % interanual en septiembre, lo que supone una aceleración de 0,1 puntos porcentuales frente al dato del mes anterior (+0,8 %), según datos oficiales publicados este miércoles.

El dato divulgado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático queda por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una aceleración de hasta un 1 %.

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La institución también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 5 % interanual en septiembre, frente al 3,8 % de agosto y una previsión de los analistas del 4,5 %. EFE

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