Gran expectación de los melillenses ante la llegada de Felipe VI y Letizia

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Cientos de melillenses esperan con entusiasmo la llegada de los Reyes a la Asamblea de la ciudad autónoma, ubicada en la Plaza de España.

Sus majestades se desplazan en helicóptero desde Ceuta, donde han pernoctado tras su esperada visita a la ciudad autónoma para mostrar respaldo y cariño a los ceutíes tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y 31 de julio.

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Los melillenses más madrugadores, los que han conseguido situarse en primera fila, han llegado a la plaza en torno a las 6.00 horas. Esperaban a sus majestades con entusiasmo y tienen la expectativa de que Felipe VI recalque la españolidad de la ciudad autónoma, como hizo con Ceuta en la víspera.

"Que diga que Melilla es española, que aunque geográficamente estemos en el norte de África somos españolísimos", declaran a Europa Press. Destacan que les gustó mucho el discurso pronunciado por su majestad en Ceuta, en el que reafirmó el apoyo de España a la ciudad autónoma tras la crisis generada por la entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio y que la integridad de nuestro territorio es "indiscutible".

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Mientras esperan, los melillenses cantan "Yo soy español, español, español" y lanzan vivas a Melilla, a Ceuta y a España.