LaLiga advierte del peligro del software malicioso al acceder a streaming ilegal

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LaLiga insiste en el peligro de usar IPTV piratas para acceder a contenidos deportivos, las cuales pueden conllevar, además de su ilegalidad, el riesgo de que puedan incorporar software malicioso y el consiguiente acceso a datos personales del usuario.

Así, LaLiga recuerda que para muchos aficionados, "descargar una aplicación o entrar en una página que promete fútbol gratis o por un coste irrisorio puede parecer una opción sencilla", pero remarca que estas plataformas "ocultan una serie de problemas y riesgos que pueden suponer un enorme peligro".

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En este sentido, apunta a una alerta reciente de la Guardia Civil que ha advertido sobre aplicaciones utilizadas para acceder a contenidos deportivos que se descargan desde fuentes externas a las tiendas oficiales y que pueden incorporar software malicioso.

La patronal detalla que este tipo de programas puede funcionar en segundo plano y tratar de acceder a información personal, contraseñas o datos bancarios, y que este problema no es exclusivo de España y que organizaciones como Europol ya han señalado entre los riesgos asociados al streaming ilegal la infección de dispositivos con software malicioso, el acceso a información personal y financiera y el robo de contraseñas y pagos.

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Por este motivo, el organismo que preside Javier Tebas, que no olvida que la piratería suele plantearse como una problemática relacionada con los derechos audiovisuales, hace hincapié en las consecuencias de "las descargas desde páginas no oficiales, los enlaces compartidos en redes sociales o las aplicaciones que solicitan permisos que no necesitan para funcionar", las cuales pueden poner "en juego información almacenada en el dispositivo".

Un ejemplo reciente es 'RemControl', un 'malware' para Android que, según investigadores de Group-IB, se está distribuyendo a través de versiones fraudulentas de aplicaciones IPTV y páginas web que imitan a 'Google Play'. Esta aplicación maliciosa, una vez instalada, puede solicitar permisos para activar una 'VPN' local y bloquear las comunicaciones con determinados servicios de 'Google', facilitando a los ciberdelincuentes un elevado nivel de control sobre el dispositivo.

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De hecho, según apunta LaLiga, los organismos especializados recomiendan descargar aplicaciones desde fuentes oficiales, revisar los permisos que solicitan y desconfiar de enlaces o páginas que no permitan identificar con claridad quién está detrás del servicio. "El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) incluye estas pautas entre sus recomendaciones para descargar aplicaciones y programas de forma segura", apuntó la patronal.

Esta también avisa del peligro que supone que estas redes también se hayan posicionado como un negocio de dispositivos que se venden directamente a los consumidores, poniendo un ejemplo sucedido en Argentina el pasado 29 de junio, en el que se llevó a cabo un operativo contra una estructura dedicada a importar, distribuir y comercializar 'TV Boxes' modificados y precargados con aplicaciones utilizadas para acceder de forma ilegal a contenidos audiovisuales, entre ellas 'Magis TV' y 'XuperTV'.

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La investigación, en la que colaboró LaLiga, permitió incautar cerca de 10.000 dispositivos e identificar a ocho sospechosos en un caso que se suma al trabajo que la patronal del fútbol desarrolla junto a las autoridades contra las redes que distribuyen estos contenidos. Este año, el organismo participó también junto a Europol y cuerpos policiales de distintos países en la operación 'KRATOS 2', que terminó con 29 detenciones, nueve grupos criminales desmantelados y más de 27.000 'URLs' ilegales retiradas.