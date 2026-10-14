Estonia: Putin debe analizar el bloqueo de Ormuz para saber qué pasaría si ataca un aliado

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Riga, 14 oct (EFE).- El primer ministro estonio, Kristen Michal, sugirió este miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, que analice bien el bloqueo del estrecho de Ormuz para poder imaginarse qué podría suceder en el mar Báltico si atacase a uno de los países de la OTAN de la región.

"Diría que basta con observar lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz para imaginar qué podría suceder aquí si Rusia nos atacara. Así que pueden atar cabos", señaló el jefe del Gobierno estonio en una rueda de prensa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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Michal comentó así las palabras de su ministro de Exteriores, Margus Tashkana, quien afirmó en una reciente entrevista al diario británico The Times que la Alianza Atlántica podría cortar la vía marítima vital de Rusia en el Báltico "en cuestión de horas" tras un ataque si es activado el artículo 5 de asistencia mutua de la OTAN.

El cierre del golfo de Finlandia privaría al presidente ruso, Vladímir Putin, de una ruta crucial para los buques de guerra y las exportaciones de petróleo, sostiene Tallin.

Michal recalcó que la OTAN dispone de distintos planes para diferentes escenarios, que "no son públicos por buenas razones, ya que los rusos también pueden ver las ruedas de prensa y todavía tienen televisión, lo cual es una mala noticia".

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Rutte reiteró que no cree que Rusia es lo suficientemente "estúpida" para atacar a un aliado de la OTAN.

"No lo creemos. No vemos ninguna amenaza inminente contra el territorio de la OTAN y, si detectáramos un aumento de las fuerzas militares rusas, reaccionaríamos ante ello", aseguró.

El holandés reafirmó además la postura de la organización defenderá "cada centímetro del territorio de la Alianza, independientemente de que haya personas viviendo allí o no, y tanto si se encuentra cerca de París, de Tallin, de Washington o de Ottawa".

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"Tenemos todos los planes preparados. Estamos listos para ello. Tenemos fuerzas de defensa avanzada desplegadas a lo largo de todo el flanco oriental de la OTAN", añadió.

Rutte subrayó que lo que haría la Alianza Atlántica "exactamente si los rusos fueran lo suficientemente estúpidos como para atacarnos, y las medidas que adoptaríamos, lo verán" en ese caso.

El titular de la OTAN también aseguró que la Alianza se ha entrenado para estar preparados ante los ataques híbridos y cibernéticos rusos.

"Respecto a toda esta guerra híbrida, los ciberataques y demás acciones que están llevando a cabo los rusos, nos hemos entrenado para estar preparados ante este tipo de situaciones", dijo.

"Disponemos de todas las opciones de respuesta que necesitamos. No siempre las veréis. No siempre serán públicas. Y no siempre responderemos con la misma moneda. A veces la respuesta será simétrica y otras, asimétrica", abundó.

Rutte puso de ejemplo de la respuesta aliada a los cortes de cables submarinos entre Estonia y Finlandia en diciembre de 2024, que llevó a la operación "Centinela Báltica" de la OTAN para vigilar y proteger esa infraestructura crítica en el mar Báltico.

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"Pero lo fundamental es lo siguiente: somos más fuertes. Rusia no se encuentra en una buena situación. Estos ataques híbridos y demás acciones de este tipo son una señal de debilidad", sostuvo Rutte, una percepción que compartió Michal.

"Para nosotros esto es una señal de debilidad, no de confianza. El mensaje que intenta transmitir (Putin) es que debemos preocuparnos por nosotros mismos y no por Ucrania, pero (...) seguimos apoyando a Ucrania cada vez más, no menos, aunque Rusia continúe llevando a cabo este tipo de operaciones híbridas", concluyó. EFE

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(foto)(vídeo)