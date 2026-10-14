Colombia inaugura embajada en Jerusalén en un "paso decisivo" de relación con Israel

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Jerusalén, 14 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Omar Bulla, y su homólogo israelí, Gideon Saar, inauguraron oficialmente este miércoles la nueva embajada de la República de Colombia en Jerusalén como "un paso decisivo" en la colaboración bilateral.

"Hoy, con la apertura de nuestra embajada en Jerusalén, damos un paso decisivo para estrechar la hermandad y los vínculos entre nuestros pueblos", intervino Bulla durante el acto.

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Asimismo, el titular de Exteriores colombiano afirmó que los dos países comparten "intereses comunes", en seguridad, economía, cultura y tecnología.

"Las oportunidades de cooperación entre Colombia e Israel son muy amplias (...) y requieren un diálogo institucional sostenido y una sólida presencia diplomática", dijo.

Saar agradeció a su vez al Gobierno colombiano la decisión de llevar a cabo el traslado, que describió como "un día de fiesta".

"Es una victoria de la lucha diplomática por nuestra historia", afirmó el líder de la diplomacia israelí.

"La embajada colombiana es la décima en abrir sus puertas en Jerusalén. La undécima, de la República Democrática del Congo, ya está en camino. También sé cuál será la duodécima, pero todavía no puedo desvelarlo".

"Viva Israel y viva Colombia", concluyó, en español, su intervención.

La embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski, celebró asimismo el traslado "histórico" de su misión diplomática a la Ciudad Santa, e invitó a los representantes israelíes presentes a festejar el evento "tomando un cafecito, el mejor del mundo".

La nueva embajada colombiana se sitúa en pleno centro de Jerusalén (en la parte occidental), en la calle Rabi Akiva, y las placas que la identifican fueron desveladas oficialmente por los ministros esta mañana.

El presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, anunció el traslado de su embajada de la ciudad costera de Tel Aviv a Jerusalén en julio de este año, poco después de retomar las relaciones diplomáticas con Israel.

Su predecesor, Gustavo Petro, las rompió en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias del enclave el 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora, otros nueve países habían abierto sus embajadas en Jerusalén: EE.UU., Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia.

De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional Jerusalén Este es un territorio ocupado por Israel desde 1967, que se anexionó ilegalmente en 1980 tras aprobar una ley por la que la hacía su capital "completa y unida", en una decisión que fue considerada una violación del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU. EFE

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