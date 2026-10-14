Dimite el ministro de Agricultura japonés por escándalos un mes después de su nombramiento

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Tokio, 14 oct (EFE).- El ministro de Agricultura japonés, Kazuo Yana, anunció este miércoles su dimisión, acosado por una serie de escándalos, apenas un mes después de ser nombrado por la primera ministra del país, Sanae Takaichi, en una renovación de su Gobierno.

En una breve aparición ante los medios tras presentar su dimisión a Takaichi, Yana dijo que tomó la decisión de renunciar al cargo por su cuenta.

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"Sentí firmemente que ya no podía causar más problemas a las deliberaciones de la Dieta (el Parlamento japonés) ni a la administración de la agricultura, la silvicultura y la pesca", explicó el responsable.

Los llamamientos exigiendo la dimisión de Yana se habían multiplicado en las últimas horas, y la oposición había incluso amenazado con una moción de censura contra el ministro si no dejaba el cargo.

Es la primera renuncia de un miembro del Gobierno de Takaichi por un escándalo desde que la conservadora llegó al poder en octubre del año pasado.

En los últimos días, Yana había enfrentado acusaciones de violar la ley electoral al ofrecer autobuses gratuitos a sus simpatizantes durante las elecciones generales de febrero de este año, o de pagar a miembros de su equipo para hacer llamadas a ciudadanos pidiendo su voto en los comicios de octubre de hace dos años.

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También había recibido críticas por unos comentarios que hizo en mayo, antes de asumir el cargo, dando a entender que el Gobierno había reducido sus fondos a los municipios cuyos alcaldes no le habían apoyado en las elecciones generales. EFE