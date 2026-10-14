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El Barça Femení-Arsenal de Champions se aplaza al 12 de noviembre por la huelga general prevista

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El FC Barcelona ha anunciado este miércoles que el partido del primer equipo femenino contra el Arsenal, correspondiente a la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina y previsto inicialmente para el miércoles 11 de noviembre, se disputará finalmente el jueves 12 de noviembre a las 18.45 horas en el Spotify Camp Nou debido al anuncio de la huelga general.

Ante la imposibilidad de celebrarlo en la fecha fijada por la huelga general convocada para esa jornada, el club blaugrana ha explicado que el encuentro no puede celebrarse en las "condiciones requeridas", por lo que, de acuerdo con el conjunto inglés y de conformidad con el reglamento de la competición continental, se ha acordado su reprogramación para el día siguiente.

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Asimismo, la entidad catalana ha informado de que las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para la nueva cita del 12 de noviembre y que las localidades continúan disponibles para los aficionados que deseen asistir al estadio.

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