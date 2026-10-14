Fiscalía de Perú investiga presunto abuso sexual grupal en escuela contra una adolescente

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Lima, 14 oct (EFE).- La Fiscalía de Perú informó este miércoles que investiga la denuncia de una madre de familia de un presunto abuso sexual grupal contra su hija adolescente, de 15 años, en el interior de un colegio de la norteña región de Piura, un mes después de la denuncia de otra violación sexual grupal contra un adolescente en la ciudad de Lima.

La Fiscalía de Familia de la ciudad de Talara, en Piura, "continúa realizando diligencias urgentes tras la denuncia por presunto abuso sexual grupal en agravio de una menor de edad, estudiante del colegio estatal Santa Rosa de Lima", informó el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.

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Agregó que, para esclarecer los hechos, se efectuaron los peritajes y exámenes médico-legales correspondientes a la víctima, y se citó a declarar a los testigos del hecho.

La madre de la víctima denunció a medios locales que su hija adolescente habría sido agredida sexualmente por 10 menores, el pasado 7 de octubre, durante el horario escolar.

La menor contó lo sucedido a su madre después de negarse a volver a clases un día después, según reportó el canal Latina.

De acuerdo con el testimonio de la adolescente, no pudo ver quiénes eran sus agresores durante el ataque.

En tanto, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en Talara, Rosario Zapata, declaró a Latina que el incidente ocurrió durante una clase, de dos horas, posterior al recreo, cuando los estudiantes se quedaron solos por la inasistencia de la profesora del curso.

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Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, declaró a la prensa que "la denuncia penal, aún cuando sean menores, es procedente", y que el procurador (abogado del Estado) del Ministerio va a realizar también la denuncia por violación sexual.

"Los padres son corresponsables civiles en este tema", anotó Chang.

Este caso se suma a otro denunciado en Lima en septiembre pasado, cuando un adolescente fue violado por sus compañeros del equipo de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, donde estudian hijos de oficiales de la Marina de Guerra, cuando volvían en un autobús de participar en un torneo.

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A raíz del ataque sexual, la Fiscalía abrió igualmente una investigación y un juez ordenó el internamiento de seis de los 10 implicados en el hecho en un centro de rehabilitación juvenil de Lima por un plazo de cuatro meses, mientras se investiga y avanza en el proceso judicial.

Durante su internamiento en la correccional de menores se presentó una nueva denuncia por un presunto nuevo intento de violación contra uno de ellos. EFE