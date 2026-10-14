Lula Da Silva anunció nuevas medidas económicas a días del balotaje

Luiz Inácio Lula da Silva se medirá con Flávio Bolsonaro el próximo 25 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

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El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva continuó este miércoles con los anuncios de beneficios para los brasileños en vísperas de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.

El decreto establece directrices para fomentar la producción nacional de videojuegos, facilitar la formación de profesionales y proteger la propiedad intelectual en un sector que reúne a empresas, desarrolladores y trabajadores especializados.

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Brasil cuenta con unos 115 millones de usuarios de videojuegos y más de la mitad son mujeres. El mercado mueve más de 12.000 millones de reales al año, unos USD 2.400 millones, dentro del país.

La reglamentación se suma a otros anuncios realizados por Lula durante las últimas semanas. El mandatario difundió ayudas para los sectores de menores ingresos, subsidios a los combustibles y beneficios para pequeños empresarios, en una campaña marcada por la disputa por los votos que definirán la Presidencia.

Por otro lado, también insiste en conquistar el voto evangélico, un grupo que representa cerca del 27 % de la población brasileña y en el que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuenta con una ventaja mayor en las encuestas.

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Lula dirigió una carta a las familias evangélicas, en la que recordó algunas de las medidas anunciadas durante las últimas semanas. Entre ellas incluyó la prohibición de las apuestas deportivas y de los casinos en línea.

Esas actividades son rechazadas de forma tajante por ese segmento religioso y fueron desactivadas por el Gobierno debido a sus efectos sobre el endeudamiento de las familias.

En la misiva, Lula también reivindicó su propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y establecer dos días de descanso. La iniciativa será votada este miércoles en el Senado.

Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que reglamenta la industria de los videojuegos en Brasil antes de la segunda vuelta electoral (REUTERS/Diego Herculano)

El presidente dijo que, si la medida se aprueba, permitirá a los trabajadores tener “más tiempo para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos y en adoración”. La propuesta forma parte de los mensajes que Lula dirige al electorado religioso antes de la segunda vuelta.

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Lula se enfrenta en la segunda vuelta al senador y candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro. En la primera ronda, Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos y Lula consiguió el 45,16 %, por lo que ninguno alcanzó el porcentaje necesario para ganar la elección en esa instancia.

El presidente aspira a un cuarto mandato no consecutivo. La votación se celebrará el 25 de octubre, después de una campaña en la que ambos candidatos concentran sus actividades en sectores específicos del electorado y en la disputa por los votantes que no los eligieron en la primera vuelta.

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La disputa electoral permanece abierta. Una encuesta de Quaest divulgada este miércoles muestra a Flávio Bolsonaro con el 46 % de las intenciones de voto y a Lula con el 44 %.

La diferencia entre ambos candidatos se encuentra dentro del margen de error del estudio, de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo. Por esa razón, el resultado configura un empate técnico.

Los votos en blanco, nulos y de las personas que no manifestaron preferencia por ninguno de los dos candidatos suman el 9 %. Los indecisos representan el 1 % de los consultados.

El sondeo es el primer relevamiento de Quaest divulgado después del resultado de la primera vuelta, que se celebró el 4 de octubre. Para el estudio fueron entrevistadas 2.154 personas de 16 años o más entre el 10 y el 13 de octubre, mediante entrevistas personales, domiciliarias y presenciales.

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Un sondeo de la firma Quaest señaló un empate técnico con un 46 % para Flávio Bolsonaro y un 44 % para Lula (REUTERS/Mateus Bonomi)

La encuesta también indica que Bolsonaro es rechazado por el 54 % de los electores, mientras que el 53 % dice que no votaría por Lula. Los dos candidatos llegan a la etapa final de la campaña con niveles de rechazo similares.

Mientras Lula continua con los anuncios y los actos en las principales ciudades brasileñas, Bolsonaro confirmó que participará el domingo en el primer debate televisivo de la segunda vuelta.

El candidato de ultraderecha habia anunciado inicialmente que no iba a asistir al encuentro, pero dio marcha atrás después de que Lula confirmó su presencia. En un video divulgado en redes sociales, Bolsonaro dijo que participará “para restregarle la verdad en la cara” al presidente.

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El debate reunirá a los dos candidatos antes de la elección del 25 de octubre, cuando los brasileños elegirán al próximo presidente.

(Con información de EFE)