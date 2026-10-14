Heineken dice haber logrado balance hídrico en Monterrey mediante restauración ambiental

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Monterrey (México), 14 oct (EFE).- La empresa Heineken México aseguró este miércoles que su planta de Monterrey (norte) alcanzó un balance hídrico, lo que supone que regresó el mismo volumen de agua que consumió en diez años a la cuenca del Río San Juan, -una región con problemas de escasez-, al combinar la optimización técnica con intervenciones ambientales de gran escala.

De acuerdo a la compañía, el logro supone que esta cuenca, que abastece el 50 % del agua utilizada por Monterrey, registra el mayor volumen de agua reabastecida por parte de Heineken en el mundo, como resultado de una década de trabajos medioabientales, de conservación de suelos y de reforestación en el estado de Nuevo León.

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En un acto en el Parque Nacional de Cumbres de Monterrey, a las afueras de la ciudad norteña, Claudia de la Vega, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Heineken México, aseguró que el proyecto buscó regresar a "la cuenca el agua que nuestra planta" tomó.

Con el respaldo de mediciones científicas, según la empresa, se ha logrado un beneficio volumétrico de dos millones de metros cúbicos destinados al reabastecimiento hídrico contenido en sus productos.

Adicionalmente, la empresa aseguró haber cubierto una superficie de 1.779 hectáreas con trabajos de reforestación y conservación de suelos, sembrando 2,4 millones de árboles de especies nativas.

Alex Carreteiro, presidente regional de Heineken Américas, subrayó que el logro "demuestra el valor de integrar eficiencia operativa, ciencia y colaboración territorial en regiones donde la gestión del agua es clave para la resiliencia de largo plazo".

"Este resultado nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares y a compartir aprendizajes que puedan inspirar una gestión responsable del agua en la región”, agregó.

En el evento también participaron Simon Henzell-Thomas, director global de Sustentabilidad de Heineken; Oriol Buenaclocha, CEO de Heineken México; Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León; Rodrigo Crespo, director del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), y Mayra Sánchez Saucedo, tesorera del ejido Laguna de Sánchez. EFE

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